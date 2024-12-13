Seu Gerador de Vídeos Instrucionais com IA para Conteúdo de Aprendizado Rápido

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para educadores, explicando uma nova ferramenta de ensino online. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável e acessível com legendas claras, empregando as capacidades de "Avatares de IA" e "Legendas/captions" da HeyGen para aumentar a acessibilidade e o engajamento de um público diversificado de aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de treinamento de 90 segundos para equipes de L&D, cobrindo diretrizes essenciais de conformidade. O estilo visual e de áudio precisa ser autoritário e informativo, aproveitando os extensos "Modelos e cenas" e "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para criar uma experiência de aprendizado polida e padronizada.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, destacando uma tendência recente. Este vídeo animado deve ser visualmente rico e atraente, otimizado para várias plataformas utilizando o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen e uma "Geração de narração" de alta qualidade para capturar a atenção imediata.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Instrucionais

Transforme rapidamente seu texto em vídeos instrucionais envolventes. Crie conteúdo de treinamento atraente, vídeos educacionais e vídeos explicativos com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu texto instrucional ou faça upload de um roteiro para aproveitar o gerador de texto para vídeo, formando a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA ou modelos profissionais para representar visualmente suas informações e engajar seu público de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Narrações Realistas
Enriqueça seu vídeo adicionando narrações realistas geradas diretamente do seu roteiro, garantindo uma narração clara e profissional para seus vídeos de treinamento.
4
Step 4
Gere e Exporte
Finalize seu vídeo educacional, depois gere e exporte em vários formatos e proporções, pronto para compartilhamento impactante em suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

Transforme assuntos complexos, como tópicos médicos, em vídeos explicativos claros e digeríveis usando a geração de texto para vídeo para um aprendizado aprimorado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos educacionais?

A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos educacionais, aproveitando avatares de IA e vozes de IA realistas para transformar prompts de texto em lições em vídeo envolventes. Sua plataforma intuitiva e modelos personalizáveis simplificam a produção de vídeos instrucionais de alta qualidade.

O que torna a HeyGen uma ferramenta poderosa para gerar vídeos de treinamento?

A HeyGen é ideal para equipes de L&D que precisam produzir vídeos de treinamento e vídeos explicativos de forma eficiente. Ela oferece recursos como narrações de IA, legendas geradas automaticamente e controles de marca personalizados para garantir conteúdo de treinamento de funcionários claro e profissional.

A HeyGen pode criar vários tipos de conteúdo de vídeo criativo?

Absolutamente, a HeyGen funciona como um gerador de vídeos com IA versátil, capaz de produzir diversos conteúdos de vídeo criativos, desde vídeos promocionais para redes sociais até vídeos animados. Os usuários podem personalizar seus vídeos usando uma rica biblioteca de mídia de estoque e modelos pré-fabricados.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para os usuários?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos convertendo texto em vídeo usando avatares de IA e vozes de IA realistas, eliminando etapas complexas de produção. Suas ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar, incluindo legendagem automática e redimensionamento de proporção, tornam a criação de vídeos profissionais acessível e eficiente.

