Transforme facilmente prompts de texto em vídeos de treinamento profissionais com avatares de IA realistas.
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para educadores, explicando uma nova ferramenta de ensino online. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável e acessível com legendas claras, empregando as capacidades de "Avatares de IA" e "Legendas/captions" da HeyGen para aumentar a acessibilidade e o engajamento de um público diversificado de aprendizes.
Produza um módulo de treinamento de 90 segundos para equipes de L&D, cobrindo diretrizes essenciais de conformidade. O estilo visual e de áudio precisa ser autoritário e informativo, aproveitando os extensos "Modelos e cenas" e "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para criar uma experiência de aprendizado polida e padronizada.
Desenhe um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, destacando uma tendência recente. Este vídeo animado deve ser visualmente rico e atraente, otimizado para várias plataformas utilizando o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen e uma "Geração de narração" de alta qualidade para capturar a atenção imediata.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Expanda a Criação de Cursos Educacionais.
Desenvolva cursos de forma eficiente e expanda o alcance para um público global, tornando as capacidades de criador de vídeos educacionais acessíveis para todos os aprendizes.
Melhore o Treinamento e a Retenção de Funcionários.
Utilize os recursos do gerador de vídeos com IA para criar vídeos de treinamento envolventes, melhorando a retenção de funcionários e a eficácia das iniciativas de L&D.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos educacionais?
A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos educacionais, aproveitando avatares de IA e vozes de IA realistas para transformar prompts de texto em lições em vídeo envolventes. Sua plataforma intuitiva e modelos personalizáveis simplificam a produção de vídeos instrucionais de alta qualidade.
O que torna a HeyGen uma ferramenta poderosa para gerar vídeos de treinamento?
A HeyGen é ideal para equipes de L&D que precisam produzir vídeos de treinamento e vídeos explicativos de forma eficiente. Ela oferece recursos como narrações de IA, legendas geradas automaticamente e controles de marca personalizados para garantir conteúdo de treinamento de funcionários claro e profissional.
A HeyGen pode criar vários tipos de conteúdo de vídeo criativo?
Absolutamente, a HeyGen funciona como um gerador de vídeos com IA versátil, capaz de produzir diversos conteúdos de vídeo criativos, desde vídeos promocionais para redes sociais até vídeos animados. Os usuários podem personalizar seus vídeos usando uma rica biblioteca de mídia de estoque e modelos pré-fabricados.
Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para os usuários?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos convertendo texto em vídeo usando avatares de IA e vozes de IA realistas, eliminando etapas complexas de produção. Suas ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar, incluindo legendagem automática e redimensionamento de proporção, tornam a criação de vídeos profissionais acessível e eficiente.