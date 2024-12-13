Sua Solução de Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Sistemas Instrucionais

Desenvolva facilmente vídeos de treinamento cativantes e conteúdo educacional usando a avançada funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional de 90 segundos para professores e palestrantes universitários, explicando um conceito científico complexo para os alunos. O estilo visual e de áudio precisa ser limpo, amigável e altamente informativo, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para gerar automaticamente conteúdo envolvente a partir de texto simples.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de treinamento de 2 minutos projetado para proprietários de pequenas empresas e departamentos de RH, ilustrando as melhores práticas para colaboração remota em equipe. Este vídeo explicativo envolvente deve apresentar um estilo dinâmico e visualmente rico com música de fundo animada e narração profissional, fazendo pleno uso de vários Modelos e cenas para apresentar informações de forma clara.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de treinamento de 45 segundos com cabeça falante de IA voltado para criadores de conteúdo e equipes de marketing, fornecendo dicas rápidas sobre como otimizar o desempenho de vídeos nas redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, polido e conciso, empregando avatares de IA do HeyGen e garantindo visualização ideal em todas as plataformas com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto sem interrupções.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Sistemas Instrucionais

Transforme rapidamente seu conteúdo educacional em vídeos de treinamento profissionais e vídeos explicativos envolventes com nossa plataforma intuitiva de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu conteúdo instrucional no editor. Nossa plataforma utiliza Texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter perfeitamente seu texto em diálogo falado.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para representar seu instrutor. Esses avatares de IA darão vida à sua lição com movimentos e expressões naturais.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Eleve seus vídeos de treinamento adicionando visuais de fundo, música e elementos de branding. Utilize nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque e modelos personalizáveis para tornar seu conteúdo visualmente atraente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu projeto exportando-o no formato e proporção de aspecto desejados. Seu conteúdo educacional completo agora está pronto para ser compartilhado com seus alunos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conteúdo Educacional Complexo

Transforme assuntos intrincados, como tópicos médicos, em vídeos educacionais facilmente digeríveis e impactantes para melhor compreensão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com cabeça falante de IA?

O HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos envolventes e vídeos de treinamento usando avatares de IA avançados. Basta converter seu roteiro em um vídeo profissional com a funcionalidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", simplificando a produção de seu conteúdo educacional.

Quais recursos tornam o HeyGen um criador de vídeos de IA eficiente?

O HeyGen oferece uma plataforma abrangente de "criador de vídeos de IA" com recursos como "modelos" para inícios rápidos e um "editor de arrastar e soltar". Inclui "avatares de IA" e "geração de locução", facilitando a produção de vídeos de alta qualidade para "desenvolvimento de sistemas instrucionais" ou "conteúdo educacional".

O HeyGen oferece recursos para acessibilidade e branding de vídeos?

Sim, o HeyGen fornece controles de "branding" robustos para personalizar seus vídeos com logotipos e cores, mantendo a consistência da marca. Também inclui "legendas/legendas automáticas" para aumentar a acessibilidade e o engajamento de seus "vídeos de treinamento" e "conteúdo educacional".

O HeyGen pode ajudar professores a criar conteúdo educacional envolvente rapidamente?

Absolutamente. O HeyGen fornece "modelos" especificamente projetados para "conteúdo educacional" e "vídeos de treinamento", juntamente com um "editor de arrastar e soltar". Isso permite que "professores" produzam rapidamente "vídeos explicativos envolventes" com "avatares de IA" e funcionalidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro".

