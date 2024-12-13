Gerador de Vídeos Instrutivos Sem Esforço

Transforme rapidamente texto em vídeos instrutivos envolventes usando nosso recurso avançado de texto para vídeo para simplificar o aprendizado.

Crie um vídeo instrutivo de 90 segundos para profissionais de TI, demonstrando um processo complexo de instalação de software. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gravações de tela e sobreposições gráficas limpas, complementadas por uma narração envolvente gerada por IA. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente o conteúdo e um avatar de IA para apresentar os passos de forma clara.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos voltado para novos funcionários, detalhando as políticas de uso de software da empresa. O estilo visual deve ser envolvente e acessível, incorporando modelos e cenas profissionais com sobreposições de texto claras e concisas. Certifique-se de que as legendas da HeyGen estejam ativadas para acessibilidade, apoiando várias preferências de aprendizado.
Produza um vídeo de 60 segundos de instruções para a equipe de suporte técnico, ilustrando uma dica rápida de solução de problemas para um problema específico de rede. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e informativo, com imagens relevantes do banco de mídia da HeyGen e uma narração precisa de IA guiando o espectador por cada etapa.
Desenvolva um vídeo explicativo de 75 segundos para gerentes não técnicos, simplificando um novo fluxo de trabalho técnico automatizado. Empregue um estilo de narrativa visual limpo e profissional, aproveitando os modelos personalizáveis da HeyGen para representar visualmente conceitos abstratos. Garanta que o vídeo possa ser facilmente adaptado para diferentes plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos Instrutivos

Transforme facilmente seu conhecimento em vídeos instrutivos envolventes, completos com avatares de IA e visuais dinâmicos, prontos para compartilhar em minutos.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto instrutivo ou carregando um roteiro. O gerador de vídeos instrutivos com IA converte perfeitamente seu conteúdo escrito em uma narrativa de vídeo dinâmica usando a tecnologia de texto para vídeos.
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de Avatares de IA para ser seu apresentador na tela, trazendo uma face profissional e relacionável para seus vídeos de treinamento sem a necessidade de uma equipe de filmagem.
Step 3
Adicione Melhorias Visuais
Enriqueça seus vídeos instrutivos com visuais e gráficos relevantes. Utilize Modelos pré-desenhados e uma rica biblioteca de mídia para tornar seu conteúdo claro e envolvente.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo instrutivo esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos. Gere links compartilháveis para distribuir seu conteúdo de treinamento de alta qualidade em qualquer plataforma com facilidade.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve a Eficácia do Treinamento

Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos, aumentando significativamente o engajamento dos participantes e melhorando a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos instrutivos?

A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos instrutivos com IA, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos instrutivos profissionais com Avatares de IA e narrações realistas de IA, simplificando significativamente o processo de produção.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento?

A HeyGen fornece ferramentas robustas de edição de vídeo para personalização avançada dos seus vídeos de treinamento, incluindo controles de branding, redimensionamento de proporção de aspecto e legendas automáticas, garantindo conteúdo de alta qualidade e personalizado.

Posso usar Avatares de IA e modelos para aprimorar meus vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen permite que você aproveite uma biblioteca diversificada de Avatares de IA e modelos personalizáveis para produzir vídeos explicativos envolventes rapidamente. Isso possibilita a criação eficiente de conteúdo diretamente de texto para vídeos.

A HeyGen é uma ferramenta acessível baseada em navegador para gerar vídeos de instruções?

Com certeza, a HeyGen opera como uma ferramenta totalmente baseada em navegador, facilitando a geração de vídeos de instruções de alta qualidade de qualquer local. Uma vez criados, os vídeos podem ser facilmente compartilhados por meio de links compartilháveis.

