Crie um vídeo instrutivo de 90 segundos para profissionais de TI, demonstrando um processo complexo de instalação de software. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gravações de tela e sobreposições gráficas limpas, complementadas por uma narração envolvente gerada por IA. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente o conteúdo e um avatar de IA para apresentar os passos de forma clara.

