Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos voltado para novos funcionários, detalhando as políticas de uso de software da empresa. O estilo visual deve ser envolvente e acessível, incorporando modelos e cenas profissionais com sobreposições de texto claras e concisas. Certifique-se de que as legendas da HeyGen estejam ativadas para acessibilidade, apoiando várias preferências de aprendizado.
Produza um vídeo de 60 segundos de instruções para a equipe de suporte técnico, ilustrando uma dica rápida de solução de problemas para um problema específico de rede. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e informativo, com imagens relevantes do banco de mídia da HeyGen e uma narração precisa de IA guiando o espectador por cada etapa.
Desenvolva um vídeo explicativo de 75 segundos para gerentes não técnicos, simplificando um novo fluxo de trabalho técnico automatizado. Empregue um estilo de narrativa visual limpo e profissional, aproveitando os modelos personalizáveis da HeyGen para representar visualmente conceitos abstratos. Garanta que o vídeo possa ser facilmente adaptado para diferentes plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance Educacional.
Utilize o gerador de vídeos instrutivos com IA da HeyGen para produzir eficientemente conteúdo de curso extenso e engajar um corpo estudantil global.
Simplifique Explicações Complexas.
Transforme assuntos intrincados, como conceitos médicos, em vídeos instrutivos claros e digeríveis, melhorando a compreensão para qualquer público.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos instrutivos?
A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos instrutivos com IA, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos instrutivos profissionais com Avatares de IA e narrações realistas de IA, simplificando significativamente o processo de produção.
Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento?
A HeyGen fornece ferramentas robustas de edição de vídeo para personalização avançada dos seus vídeos de treinamento, incluindo controles de branding, redimensionamento de proporção de aspecto e legendas automáticas, garantindo conteúdo de alta qualidade e personalizado.
Posso usar Avatares de IA e modelos para aprimorar meus vídeos explicativos?
Sim, a HeyGen permite que você aproveite uma biblioteca diversificada de Avatares de IA e modelos personalizáveis para produzir vídeos explicativos envolventes rapidamente. Isso possibilita a criação eficiente de conteúdo diretamente de texto para vídeos.
A HeyGen é uma ferramenta acessível baseada em navegador para gerar vídeos de instruções?
Com certeza, a HeyGen opera como uma ferramenta totalmente baseada em navegador, facilitando a geração de vídeos de instruções de alta qualidade de qualquer local. Uma vez criados, os vídeos podem ser facilmente compartilhados por meio de links compartilháveis.