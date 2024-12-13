Gerador de Vídeo de Demonstração Instrucional: Impulsione Demonstrações de Produto

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de demonstração de produto de 45 segundos destacando um novo recurso específico dentro de uma plataforma SaaS, direcionado a tomadores de decisão B2B. O vídeo deve adotar um estilo visual elegante e moderno, com transições dinâmicas e um avatar AI envolvente para apresentar os benefícios e funcionalidades principais. Utilize os avatares AI da HeyGen e o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para entregar uma mensagem concisa e impactante, enfatizando o aspecto de 'gerador de vídeo de demonstração instrucional' da solução.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma peça de documentação em vídeo de 90 segundos delineando um procedimento operacional padrão (SOP) para treinamento interno de equipe. Este vídeo visa integrar novos funcionários, guiando-os através de um fluxo de trabalho em várias etapas. O estilo visual deve ser amigável e acessível, incorporando sobreposições de texto animado e imagens de arquivo da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen, acompanhadas por uma voz AI encorajadora. Os versáteis Modelos & cenas da HeyGen ajudarão a estruturar este conteúdo focado em 'integração' de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 2 minutos fornecendo um mergulho profundo nas opções de configuração avançada para um sistema empresarial. O público-alvo inclui administradores de sistema experientes que necessitam de orientação técnica precisa. O estilo visual deve apresentar vistas detalhadas e ampliadas da interface e explicações textuais claras, com uma voz AI autoritária. A inclusão obrigatória de Legendas/captions da HeyGen garantirá acessibilidade e destacará informações críticas para este conteúdo relevante de 'gerador de legendas'.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Demonstração Instrucional

Transforme suas ideias em vídeos de demonstração instrucional envolventes com ferramentas potentes de AI, simplificando seu fluxo de trabalho e cativando seu público.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu roteiro ou insira seu conteúdo instrucional diretamente. Nossa AI analisará o texto, preparando-o para uma apresentação visual envolvente através de nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares AI ou utilize modelos personalizáveis para representar perfeitamente sua marca e entregar sua mensagem com impacto.
3
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Aplique seu kit de marca único, incorporando logotipos e cores da marca para garantir uma representação consistente em todos os seus vídeos de demonstração com nossos controles de branding.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo de demonstração instrucional finalizado em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento imediato em qualquer plataforma para educar seu público de forma eficaz usando nosso redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Crie Trechos Envolventes de Demonstração de Produto

Gere rapidamente vídeos de demonstração instrucional de curta duração e envolventes para mídias sociais, cativando públicos e gerando interesse em seus produtos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen cria narrações dinâmicas e legendas?

A HeyGen utiliza AI avançada para a "geração de narração" a partir de texto, oferecendo uma ampla gama de vozes com som natural. Ela também gera automaticamente "legendas/captions" precisas para melhorar a acessibilidade e alcance para suas necessidades de "gerador de vídeo de demonstração instrucional".

A HeyGen pode utilizar avatares AI para demonstrações de produto envolventes?

Sim, a HeyGen permite que você incorpore "avatares AI" realistas e "cabeças falantes" em seu conteúdo, tornando seu "criador de vídeo de demonstração de produto" mais envolvente. Esses avatares entregam roteiros com expressões realistas, ideais para cativar "vídeos de demonstração".

Quais modelos de vídeo a HeyGen oferece para diversos casos de uso?

A HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" profissionais e cenas, projetados para iniciar seu processo de criação. Você pode personalizá-los facilmente com elementos do seu "kit de marca", permitindo o rápido desenvolvimento de conteúdo polido para mídias sociais ou integração.

A HeyGen é adequada para gerar documentação em vídeo abrangente?

Absolutamente. A HeyGen serve como um eficiente "gerador de vídeo AI" para criar "documentação em vídeo" detalhada e "SOPs com AI" a partir de roteiros de texto simples. Combine "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" com "narração AI" para transmitir informações complexas de forma clara e estruturada.

