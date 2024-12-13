Gerador de Conteúdo Instrucional para Lições Envolventes, Rápido

Crie materiais instrucionais envolventes em minutos e transforme roteiros em lições de vídeo atraentes.

Para professores que desejam produzir "materiais diferenciados e alinhados", crie um vídeo dinâmico de 45 segundos. Esta demonstração do gerador de conteúdo instrucional deve apresentar visuais brilhantes e envolventes e uma narração animada e encorajadora, mostrando como o Text-to-video da HeyGen a partir de um roteiro e um avatar de AI podem transformar conceitos complexos em lições atraentes em minutos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Descubra como promover um "engajamento genuíno dos alunos" e implementar "atividades interativas" com este vídeo de 60 segundos projetado para educadores inovadores. Utilize um estilo visual moderno e limpo com uma narração clara e entusiástica e legendas integradas para aumentar a acessibilidade. Ele destacará a geração de narração da HeyGen, combinada com seu extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque, tornando o aprendizado verdadeiramente acessível e cativante.
Prompt de Exemplo 2
Um guia rápido de 30 segundos aguarda professores ocupados, ilustrando o potencial da HeyGen como o "planejador de aulas AI" definitivo para "economizar muito tempo". Este vídeo acelerado empregará edição nítida e eficiente e uma narração amigável e profissional, demonstrando como os Templates & cenas da HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto capacitam a criação e implantação rápida de conteúdo valioso para aulas.
Prompt de Exemplo 3
Educadores dedicados a criar "recursos prontos para os alunos" a partir de diversas entradas se beneficiarão deste vídeo profissional de 50 segundos, destacando o poder transformador da "AI educacional". Com um estilo visual polido, semelhante a um documentário, e uma narração calma e autoritária, o vídeo mostrará a capacidade da HeyGen de utilizar avatares de AI e Text-to-video a partir de um roteiro para converter perfeitamente informações brutas em conteúdo de alta qualidade e envolvente, apoiado por uma biblioteca de mídia/estoque profissional.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Conteúdo Instrucional

Crie materiais instrucionais envolventes e diferenciados de forma fácil, adaptados às necessidades dos seus alunos, economizando tempo valioso e aumentando a acessibilidade do aprendizado.

1
Step 1
Insira Seu Conteúdo
Forneça o tópico ou conteúdo existente que você deseja ensinar. Você pode usar seu PDF, texto, link, vídeo ou lista de vocabulário como base para gerar materiais instrucionais de alta qualidade.
2
Step 2
Personalize Suas Configurações
Escolha parâmetros específicos para adaptar seu resultado. Selecione o nível escolar, idioma, padrões educacionais e nível de leitura desejado para tornar o aprendizado acessível a todos os alunos.
3
Step 3
Gere Recursos de Aprendizado
Com seu conteúdo e configurações escolhidas, a AI criará uma variedade de materiais prontos para os alunos. Explore opções como lições interativas, questionários, exercícios e formatos envolventes para aumentar o engajamento dos alunos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Revise seu conteúdo gerado e faça os ajustes finais. Você pode então exportar seus materiais diretamente para plataformas como o Google Docs, simplificando seu fluxo de trabalho e economizando muito tempo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Visualize Tópicos Complexos

.

Utilize vídeo AI para ilustrar vividamente conceitos abstratos ou eventos históricos, criando experiências instrucionais dinâmicas e memoráveis para os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um gerador de conteúdo instrucional?

A HeyGen permite que educadores e treinadores criem vídeos instrucionais de forma eficiente, transformando roteiros de texto em conteúdo envolvente. Com avatares de AI avançados e geração de narração, a HeyGen ajuda a produzir instruções de alta qualidade com facilidade.

Como a HeyGen ajuda a criar formatos envolventes para a educação?

A HeyGen simplifica a criação de formatos de vídeo dinâmicos e envolventes para o aprendizado, convertendo tópicos educacionais complexos em conteúdo facilmente digerível. Essa capacidade economiza muito tempo dos educadores enquanto aumenta significativamente o engajamento dos alunos.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para vídeos instrucionais personalizados?

A HeyGen oferece extensas opções criativas para materiais instrucionais personalizados, incluindo uma ampla seleção de avatares de AI, templates personalizáveis e controles de branding poderosos. Isso permite que você crie conteúdo único e diferenciado, adaptado a qualquer assunto e nível escolar.

A HeyGen pode gerar vídeos instrucionais facilmente a partir de diversos materiais de ensino?

Sim, a HeyGen se destaca em gerar vídeos instrucionais diretamente de seus roteiros de texto existentes, tornando simples a transformação de materiais de ensino em lições de vídeo dinâmicas. Essa capacidade simplifica seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo, tornando o aprendizado acessível.

