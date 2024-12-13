Criador de Vídeos Instrucionais para Negócios: Aumente o Aprendizado e o Engajamento

Gere rapidamente vídeos de treinamento e explicativos envolventes usando nosso recurso de texto para vídeo a partir de script, tornando tópicos complexos claros.

Desenvolva um vídeo instrucional de 1 minuto voltado para novos contratados, demonstrando os valores fundamentais da empresa. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando diversos avatares de IA que apresentam cada valor, complementados por uma narração animada e clara. Destaque o uso dos avatares de IA e geração de narração da HeyGen para criar conteúdo envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado à equipe de suporte de TI, detalhando um novo protocolo de solução de problemas de software. Utilize um estilo visual limpo e técnico, combinando gravações de tela com sobreposições animadas concisas, e garanta uma narração precisa e calma. Este vídeo deve mostrar a capacidade de texto para vídeo a partir de script da HeyGen, garantindo que todas as etapas sejam transmitidas com precisão.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos para gerentes de projeto, delineando as melhores práticas para a implementação de fluxos de trabalho ágeis. A estética deve ser dinâmica e informativa, utilizando uma variedade de modelos e cenas para ilustrar conceitos complexos, apoiados por um estilo de áudio confiante e encorajador. Enfatize como os modelos e cenas da HeyGen simplificam a criação de módulos de aprendizagem profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de marketing interno de 45 segundos para equipes de vendas, anunciando um novo recurso de produto com benefícios principais. A apresentação visual precisa ser de alta qualidade e impactante, incorporando gráficos vibrantes e um tom de áudio persuasivo. Demonstre a adaptabilidade do vídeo em diferentes plataformas mencionando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para visualização ideal.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Instrucionais para Negócios

Aproveite as ferramentas de vídeo com IA e recursos fáceis de usar para criar vídeos instrucionais de negócios de alta qualidade e envolventes de forma rápida e eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo instrucional. Nossa plataforma poderosa pode transformar seu texto em um vídeo dinâmico, formando a base do seu guia de negócios.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre avatares de IA profissionais ou começando com um modelo personalizável para envolver visualmente seu público com seu conteúdo instrucional.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Personalize seu vídeo com controles de marca para manter a consistência ou gere narrações claras para transmitir sua mensagem com precisão.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo instrucional de negócios de alta qualidade, otimizado para várias proporções de aspecto, e compartilhe-o facilmente em plataformas para alcançar seu público-alvo de forma eficaz.

Simplifique Conceitos Empresariais Complexos

Explique claramente processos e produtos empresariais intrincados com vídeos explicativos gerados por IA fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos empresariais com IA?

A HeyGen é uma ferramenta de vídeo intuitiva com IA que simplifica a produção de vídeos ao permitir a criação de vídeos a partir de texto usando avatares de IA realistas e geração avançada de narração. Isso possibilita o desenvolvimento eficiente de vídeos de alta qualidade adaptados às necessidades empresariais.

A HeyGen pode gerar vídeos explicativos animados envolventes sem software complexo?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos animados profissionais e vídeos explicativos envolventes com facilidade, utilizando uma vasta biblioteca de modelos e uma interface de edição intuitiva de arrastar e soltar. Você pode integrar facilmente mídia de estoque e personalização de marca para produzir vídeos de alta qualidade.

Quais recursos a HeyGen oferece para produzir vídeos de treinamento ou marketing eficazes?

A HeyGen oferece recursos abrangentes como gravação de tela, geração avançada de scripts e controles de personalização de marca para produzir vídeos de treinamento e marketing profissionais. Essas ferramentas garantem que seus vídeos de alta qualidade transmitam efetivamente sua mensagem e identidade de marca.

Como os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen melhoram a criação de conteúdo de vídeo?

Os avatares de IA da HeyGen dão vida aos seus scripts com expressões realistas, enquanto a geração avançada de narração oferece vozes naturais para o seu conteúdo de vídeo. Essa combinação poderosa, juntamente com legendas automáticas, garante que suas mensagens sejam claras, envolventes e acessíveis ao seu público.

