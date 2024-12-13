Criador de Vídeos Institucionais para Vídeos Profissionais de Negócios

Produza rapidamente vídeos de treinamento e vendas de alta qualidade com poderosas capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Neste dinâmico vídeo institucional de 60 segundos voltado para profissionais de marketing, mergulhe no mundo da Colaboração e Criatividade, destacando como o HeyGen pode transformar ideias em vídeos de marketing impactantes. Utilizando a plataforma impulsionada por AI, capturamos cenas visualmente atraentes com transições modernas e elegantes, acentuadas por narrações envolventes. Assista enquanto modelos e cenas trazem conceitos complexos à vida, garantindo que cada mensagem ressoe com clareza e poder.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Embarque em uma jornada de 90 segundos com o avançado Gerador de Vídeos AI do HeyGen, projetado para treinadores corporativos ansiosos para elevar seus métodos de ensino. Este vídeo guiará os espectadores através do processo contínuo de criação de vídeos de treinamento envolventes usando avatares AI, complementados por legendas em tempo real e gráficos cativantes. O vídeo emprega áudio nítido e claro combinado com visuais em alta definição, enfatizando a habilidade técnica necessária para a disseminação eficaz do conhecimento.
Prompt de Exemplo 2
Libere sua criatividade com um vídeo promocional de 45 segundos criado para startups e empreendedores, focando no papel do HeyGen como um essencial criador de vídeos online. Com ênfase em visuais rápidos e energéticos e trilhas sonoras rítmicas, veja como a capacidade intuitiva de Texto-para-vídeo a partir de roteiro pode transformar texto simples em conteúdo de vídeo dinâmico perfeito para plataformas de mídia social. Celebre a arte de contar histórias, projetada para cativar o público digital moderno.
Prompt de Exemplo 3
Descubra o poder da comunicação visual neste vídeo informativo de 2 minutos dedicado à criação de conteúdo de vídeo empresarial. Voltado para editores de vídeo em grandes organizações, este vídeo destaca a importância de experiências de vídeo personalizadas usando as ferramentas de Personalização AI do HeyGen. Mergulhe em cenas repletas de transições de nível profissional e trilhas sonoras imersivas. É um guia cinematográfico demonstrando a eficiência e o impacto da biblioteca de mídia e suporte de estoque do HeyGen.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Institucionais

Crie sem esforço vídeos institucionais profissionais para sua organização com a poderosa plataforma de vídeo AI do HeyGen, simplificando a criação de conteúdo do conceito à conclusão.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Comece seu vídeo institucional escolhendo entre uma variedade de "Modelos & cenas" profissionais para corresponder à sua mensagem, garantindo um início suave ao seu processo de "Criação de vídeo".
2
Step 2
Adicione Avatares AI e Seu Conteúdo
Dê vida à sua narrativa adicionando "Avatares AI" realistas que podem entregar seu roteiro. Incorpore facilmente seu próprio conteúdo para tornar seu projeto de "Gerador de Vídeos AI" verdadeiramente único.
3
Step 3
Aplique Narrações e Refinamentos
Aumente o impacto do seu vídeo com a "Geração de narração" profissional em vários idiomas. Este recurso poderoso ajuda a criar conteúdo claro e impactante adequado para qualquer "criador de vídeos de negócios".
4
Step 4
Exporte e Otimize para Distribuição
Finalize seu vídeo institucional e use "Redimensionamento de proporção & exportações" para formatá-lo perfeitamente para qualquer plataforma. Distribua facilmente seu conteúdo de alta qualidade para "vídeos de marketing" ou comunicações internas, alcançando seu público com precisão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos envolventes impulsionados por AI, construindo confiança e demonstrando valor para clientes potenciais com facilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos institucionais?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que simplifica a criação de conteúdo de vídeo empresarial, permitindo que as empresas produzam vídeos de marketing, treinamento e vendas profissionais com facilidade e eficiência incomparáveis.

Posso personalizar vídeos para minha marca usando os modelos do HeyGen?

Com certeza! O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos e cenas personalizáveis, permitindo que você incorpore controles de marca, logotipos e cores para um conteúdo de vídeo único e alinhado à marca. Isso capacita a expressão criativa para cada projeto.

Quais ferramentas de vídeo AI estão disponíveis no HeyGen para conteúdo dinâmico?

HeyGen fornece poderosas ferramentas de vídeo AI, incluindo avatares AI realistas e robustas capacidades de texto-para-vídeo, para gerar conteúdo envolvente e personalizado rapidamente. Nossa plataforma impulsionada por AI torna a criação de vídeos dinâmicos acessível a todos.

O HeyGen suporta edição de vídeo eficiente e colaboração?

Sim, o HeyGen possui um criador de vídeos online intuitivo com um conjunto de gravação abrangente para edição de vídeo fácil. Nossa plataforma é projetada para facilitar fluxos de trabalho de criação de vídeo contínuos e colaboração dentro das equipes.

