Crie um vídeo de treinamento corporativo de 45 segundos projetado para novos contratados em uma instituição financeira, visualmente profissional e amigável, com áudio claro e encorajador, apresentando a cultura da empresa. Utilize avatares de AI para representar os chefes de vários departamentos, tornando o processo de integração pessoal e acolhedor sem a necessidade de filmagens ao vivo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo institucional de treinamento de 60 segundos voltado para todos os funcionários existentes para explicar a política de privacidade de dados atualizada. O estilo visual deve ser limpo e autoritário, usando animações sutis para destacar pontos-chave, complementado por uma voz séria, mas acessível. Crucialmente, integre legendas claras para garantir total acessibilidade e compreensão entre diversas preferências de aprendizado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para o pessoal interno, demonstrando como usar uma nova ferramenta de gerenciamento de projetos. A estética deve ser moderna e direta, com cores vibrantes e uma narração instrutiva e animada, tornando etapas complexas fáceis de entender. Aproveite os Modelos e cenas personalizáveis para manter a consistência da marca e acelerar a produção desses módulos rápidos de eLearning.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 45 segundos para a equipe de liderança de uma grande corporação, introduzindo uma nova iniciativa estratégica focada em sustentabilidade. O estilo visual deve ser inspirador e cinematográfico, empregando imagens de arquivo impactantes e uma narração profissionalmente gerada para transmitir a visão da organização. Empregue técnicas de storytelling para inspirar e engajar, elaborado de forma eficiente com geração de narração de alta qualidade para entregar uma mensagem unificada.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento Institucional

Simplifique seu treinamento corporativo com vídeos envolventes alimentados por AI. Produza rapidamente conteúdo de alta qualidade que educa e retém conhecimento.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece transformando seu roteiro de treinamento em uma narrativa visual. Aproveite nosso recurso de texto para vídeo alimentado por AI para gerar um vídeo profissional ou escolha entre modelos personalizáveis.
2
Step 2
Adicione Visuais e Interatividade
Enriqueça sua mensagem com conteúdo envolvente. Incorpore elementos interativos como avatares de AI para narrar seu treinamento ou utilize nossa biblioteca de mídia para enriquecer suas cenas.
3
Step 3
Aplique Branding e Acessibilidade
Garanta que seu treinamento reflita a identidade da sua marca. Use controles de Branding (logotipo, cores) para manter a consistência e adicione legendas para maior acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento e prepare-o para seu público. Use redimensionamento de proporção e exportações para obter o formato perfeito para qualquer plataforma, garantindo que seus vídeos de treinamento corporativo estejam prontos para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça a Educação Especializada

Transforme assuntos complexos, como tópicos médicos, em treinamento em vídeo claro e acessível, aprimorando a educação institucional especializada.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um criador ideal de vídeos de treinamento institucional?

HeyGen é uma plataforma alimentada por AI projetada para criar vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade. Ela permite que as instituições produzam conteúdo envolvente de forma eficiente, aprimorando os processos de compartilhamento de conhecimento e integração com modelos personalizáveis e avatares de AI.

O que torna a HeyGen eficaz para produzir vídeos de treinamento rapidamente?

HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento através de sua interface intuitiva e capacidades de texto para vídeo alimentadas por AI. Você pode transformar rapidamente roteiros em vídeos profissionais, reduzindo significativamente o tempo de produção com ferramentas de edição robustas.

A HeyGen suporta a criação de elementos interativos para eLearning?

Embora a HeyGen se destaque na geração de conteúdo de vídeo envolvente, ela capacita os criadores a produzir vídeos que podem ser integrados em vídeos de treinamento interativos e módulos de eLearning. Seus avatares de AI e geração abrangente de narração aprimoram as técnicas de storytelling para melhor engajamento do espectador.

A HeyGen pode personalizar o conteúdo de vídeo de treinamento com branding específico?

Absolutamente, a HeyGen garante que a saída do seu software de treinamento em vídeo esteja alinhada com a identidade da sua marca. Ela oferece controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore logotipos e cores personalizados, juntamente com recursos como legendas, para um acabamento polido e profissional.

