Produza um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um "criador de vídeos com IA" simplifica seus esforços de marketing. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com texto animado envolvente, complementado por uma "geração de narração" animada e profissional. A narrativa do vídeo pode seguir um usuário transformando rapidamente um roteiro de marketing em um vídeo polido usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, destacando a eficiência.

