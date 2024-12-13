Gerador de Vídeo Instantâneo: Crie Vídeos Impressionantes Rápido

Transforme ideias em vídeos envolventes com vozes de IA realistas usando nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro.

Produza um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um "criador de vídeos com IA" simplifica seus esforços de marketing. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com texto animado envolvente, complementado por uma "geração de narração" animada e profissional. A narrativa do vídeo pode seguir um usuário transformando rapidamente um roteiro de marketing em um vídeo polido usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, destacando a eficiência.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um curta instrucional de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e influenciadores de redes sociais, demonstrando como desmembrar tópicos complexos usando o HeyGen. Empregue um estilo visual dinâmico com cortes rápidos e "Legendas/legendas" proeminentes na tela, apoiado por uma voz de IA enérgica e jovem. Este vídeo deve apresentar um "avatar de IA" realista atuando como um especialista "falante", criando conteúdo de "criação de vídeo" de forma envolvente e sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um explicativo educacional de 60 segundos para criadores de cursos online e educadores, ilustrando a facilidade de produção de material didático. A abordagem visual deve ser limpa e informativa, utilizando gravações de tela integradas com gráficos sobrepostos da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque", acompanhados por uma voz de IA clara, autoritária e amigável. Foque em como os "Modelos e cenas" do HeyGen permitem a criação rápida de "gerador de texto para vídeo", agilizando o desenvolvimento de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de atualização de produto de 15 segundos para profissionais ocupados e gerentes de produto, adequado para anúncios rápidos em redes sociais. Opte por um estilo visual minimalista e elegante, transmitindo informações por meio de uma voz de IA confiante e concisa. Esta peça rápida de "gerador de vídeo com IA" deve apresentar um "avatar de IA" entregando a atualização, mostrando a eficiência do HeyGen para comunicação rápida e seu "Redimensionamento de proporção e exportações" para diferentes plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Instantâneo

Transforme seu roteiro em um vídeo polido com ferramentas alimentadas por IA. Crie conteúdo visual impressionante em apenas alguns cliques.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro. A capacidade inovadora de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen transforma instantaneamente seu texto em conteúdo visual, atuando como seu gerador de texto para vídeo pessoal.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha em nossa diversa biblioteca de avatares de IA para representar sua marca ou mensagem. Essas cabeças falantes realistas trazem um toque profissional às suas apresentações em vídeo.
3
Step 3
Adicione Narrações e Personalização
Enriqueça seu vídeo com geração de narração de alta qualidade e personalize sua aparência usando modelos pré-fabricados e controles de marca para combinar perfeitamente com seu estilo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua criação exportando-a como um arquivo MP4 com várias opções de redimensionamento de proporção, garantindo que esteja pronta para compartilhamento perfeito em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Depoimentos de Clientes Automatizados

.

Transforme instantaneamente histórias de sucesso de clientes em vídeos envolventes com IA, construindo confiança e credibilidade com facilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?

O criador de vídeos com IA do HeyGen transforma seus prompts de texto e roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e vozes de IA autênticas, simplificando todo o processo de criação de vídeo.

Posso criar vídeos com cabeças falantes e narrações personalizadas usando o HeyGen?

Com certeza, o HeyGen permite que você produza vídeos dinâmicos com cabeças falantes e gere narrações com som natural. Você também pode utilizar modelos pré-fabricados para iniciar seus projetos de gerador de vídeo instantâneo.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo com IA eficiente para diversas necessidades de conteúdo?

O HeyGen se destaca como um gerador de vídeo com IA eficiente ao oferecer ferramentas robustas de edição de vídeo, suporte abrangente de biblioteca de mídia e controles de marca, permitindo a criação versátil de vídeos adaptados a qualquer plataforma, como redes sociais.

Como o HeyGen pode ajudar na geração de roteiros e na saída final do vídeo?

O HeyGen fornece um gerador de roteiros com IA para ajudá-lo a criar narrativas envolventes sem esforço. Uma vez que seu vídeo esteja completo, você pode facilmente exportá-lo como um arquivo MP4, pronto para uso imediato.

