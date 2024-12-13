Embora o HeyGen se concentre principalmente na geração de vídeos com tecnologia de IA, sua plataforma se integra perfeitamente aos seus ativos existentes, permitindo que você faça upload de gravações de tela para aprimorar seus "vídeos de como fazer" e "vídeos instrucionais". A "plataforma de criação de vídeos de IA" então ajuda a adicionar "narrações de IA" e "Legendas" para uma experiência completa de "criador de vídeos tutoriais".