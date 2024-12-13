Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como o HeyGen pode ser o criador de vídeos definitivo para Instagram. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando gravações de tela suaves da plataforma, acompanhadas de música de fundo motivacional e uma narração clara e amigável explicando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para geração rápida de conteúdo.

Gerar Vídeo