573/2000

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma peça promocional dinâmica de 90 segundos direcionada a criadores de conteúdo que desejam dominar o aspecto "criador de reels com IA" do HeyGen. Com uma montagem visualmente atraente e acelerada de diversos exemplos de reels, sublinhada por música animada e uma narração energética, este vídeo demonstrará como os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen e os recursos de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto permitem a produção rápida de conteúdo viral para Instagram, completo com legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial abrangente de 2 minutos voltado para empresas que buscam "criar vídeos para Instagram" para demonstrações de produtos ou conteúdo educacional. O estilo visual será claro e explicativo, utilizando uma narração calma e informativa e música de fundo sutil. Este vídeo guiará os usuários a aproveitar a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para melhorar seus visuais, mostrando como os avatares de IA podem transmitir informações complexas de forma eficaz e como a geração de narração integrada simplifica o processo de produção de áudio.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo conciso de 45 segundos para entusiastas de tecnologia, destacando os aspectos de ponta da "geração de vídeo com IA" dentro do HeyGen. Empregue um estilo visual elegante e futurista, retratando a transformação de texto bruto em vídeo polido, acompanhado por uma narração sintética autoritária e música eletrônica. Esta peça destacará a eficiência obtida ao utilizar o recurso de texto para vídeo do HeyGen e como os avatares de IA, combinados com legendas precisas, ampliam os limites da criação de conteúdo automatizado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Instagram com IA

Crie vídeos envolventes para Instagram sem esforço com nosso gerador de vídeo com IA, transformando seu texto em conteúdo profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro de vídeo no gerador de vídeo de texto para vídeo com IA. Isso forma a base do seu reel para Instagram.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem. A IA então gerará narrações realistas para seu roteiro.
3
Step 3
Aplique Modelos e Branding
Melhore seu vídeo selecionando entre vários modelos personalizáveis para criar um reel visualmente atraente para Instagram.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo, utilize o redimensionamento de proporção de aspecto para Instagram, e então exporte seu reel gerado por IA para compartilhamento imediato com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos gerados por IA de depoimentos de clientes para construir confiança e comunicar efetivamente o valor do produto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen cria vídeos com IA a partir de texto?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo de texto para vídeo com IA. Basta inserir seu roteiro, e a IA do HeyGen o processa para gerar conteúdo de vídeo dinâmico, incluindo geração de vídeo com IA e narrações. Isso permite a transformação perfeita de texto em histórias visuais envolventes.

O HeyGen pode gerar reels com IA para Instagram com avatares?

Sim, o HeyGen é um poderoso criador de reels com IA, perfeitamente adequado para criar vídeos para Instagram. Você pode selecionar de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas e personalizar sua aparência e movimentos. Isso permite que você crie reels atraentes e de alta qualidade especificamente para o Instagram e outras plataformas sociais.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar vídeos com IA?

O HeyGen fornece um editor intuitivo com uma riqueza de modelos personalizáveis e controles de marca. Você pode facilmente adicionar mídia de estoque, gerar narrações com som natural e até incluir legendas. Isso garante que seus vídeos gerados por IA reflitam verdadeiramente o estilo e a mensagem únicos da sua marca.

Onde posso compartilhar meus vídeos com IA do HeyGen?

O HeyGen facilita o download e compartilhamento de seus vídeos com IA finalizados em várias plataformas. Você pode exportar seu conteúdo em múltiplas proporções de aspecto adequadas para Instagram, TikTok, YouTube e mais. Essa flexibilidade garante que sua geração de vídeo com IA alcance seu público-alvo de forma eficaz.

