Crie um vibrante Reels de 30 segundos no Instagram para proprietários de pequenas empresas, projetado para mostrar o lançamento de um novo produto. O vídeo deve ter um ritmo visual acelerado e música animada e em alta, aproveitando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para garantir uma estética profissional e envolvente sem edição complexa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Considere um vídeo informativo de 45 segundos especificamente para criadores de conteúdo e influenciadores, funcionando como um tutorial conciso sobre um tópico de nicho popular. Esta peça exige um estilo visual dinâmico combinado com uma voz amigável e profissional gerada via geração de Narração da HeyGen, idealmente apresentando um avatar de IA para aumentar seu apelo como um sofisticado editor de vídeo do Instagram.
Prompt de Exemplo 2
Para blogueiros de moda e marcas de estilo de vida, conceba um cativante Story de 15 segundos no Instagram que ofereça um rápido e visualmente rico vislumbre de um 'dia na vida' ou de uma nova coleção. Deve incorporar vídeos de estoque esteticamente agradáveis da biblioteca de Mídia/apoio de estoque da HeyGen, música ambiente suave e garantir que todas as mensagens-chave sejam claramente apresentadas com Legendas.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um anúncio promocional polido de 60 segundos para profissionais de marketing, destacando um serviço ou evento futuro, otimizado para diversas colocações no Instagram. Construa este vídeo profissional usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar um briefing de marketing em uma narrativa envolvente, utilizando redimensionamento de Proporção e exportações para se ajustar perfeitamente aos formatos de feed e story como um eficiente gerador de vídeo do Instagram.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos para Instagram

Aprenda como criar facilmente vídeos cativantes para o Instagram, desde Reels até Stories, usando um poderoso gerador online projetado para eficiência e impacto.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Roteiro
Inicie seu projeto de vídeo para Instagram selecionando entre uma variedade de modelos profissionais ou gerando conteúdo diretamente de um roteiro para construir rapidamente sua cena.
2
Step 2
Personalize com Visuais
Enriqueça seu vídeo adicionando mídia rica da biblioteca de estoque. Integre vídeos ou imagens de estoque atraentes para tornar seu conteúdo visualmente atraente e único.
3
Step 3
Refine Sua Mensagem
Refine ainda mais seu vídeo adicionando legendas automáticas para melhor acessibilidade. Garanta clareza e impacto para seu público em diversos ambientes de visualização.
4
Step 4
Exporte para o Instagram
Finalize seu vídeo aplicando redimensionamento de proporção para visualização ideal em Reels ou Stories do Instagram, depois exporte em formato MP4 de alta qualidade para compartilhamento perfeito.

Destaque o Sucesso do Cliente no Instagram

Transforme depoimentos em vídeos dinâmicos e compartilháveis de IA, construindo efetivamente confiança e destacando conquistas de clientes no seu feed do Instagram.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de Reels e Stories envolventes no Instagram?

A HeyGen atua como um gerador de vídeos intuitivo para Instagram, oferecendo ferramentas impulsionadas por IA e diversos modelos para criar rapidamente Reels e Stories envolventes. Você pode facilmente adicionar vídeos de estoque, música e legendas, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

A HeyGen oferece ferramentas avançadas de edição de vídeo para conteúdo no Instagram?

Sim, a HeyGen fornece ferramentas robustas de edição de vídeo com um editor de arrastar e soltar fácil de usar. Você pode redimensionar seu vídeo sem esforço para vários formatos do Instagram e utilizar ferramentas impulsionadas por IA para aprimorar seu conteúdo com um acabamento profissional.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos únicos e profissionais para o Instagram com avatares de IA?

Absolutamente. A HeyGen aproveita ferramentas impulsionadas por IA para gerar vídeos profissionais para o Instagram com avatares de IA personalizáveis e narrações realistas a partir de texto. Isso permite uma produção de conteúdo eficiente, ajudando sua marca a se destacar na plataforma.

Quais opções de exportação estão disponíveis para vídeos do Instagram criados com a HeyGen?

A HeyGen, como um aplicativo online, permite que você exporte seus vídeos do Instagram em formatos de alta qualidade adequados para a plataforma. Você pode facilmente redimensionar seu vídeo para se ajustar aos vários formatos de proporção do Instagram e baixar o produto final como um arquivo MP4.

