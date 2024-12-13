Sim, o HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo para campanhas de marketing através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar e ferramentas alimentadas por AI. Isso permite a criação automatizada de conteúdo, possibilitando a produção de vídeos personalizados de forma rápida e eficiente com ferramentas de edição poderosas, liberando sua equipe criativa.