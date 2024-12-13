Criador de Vídeos de Anúncios no Instagram para Anúncios Rápidos e Envolventes

Impulsione o desempenho dos seus anúncios no Instagram com templates impressionantes e prontos para campanhas de vídeo rápidas e eficazes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Especialistas em marketing digital e criadores de conteúdo descobrirão as capacidades inovadoras de um criador de anúncios em vídeo com IA nesta demonstração sofisticada de 45 segundos. Com uma estética moderna e profissional, apresentando transições suaves e uma narração clara e articulada, o vídeo ilustrará o processo de conversão de "Texto para vídeo a partir de roteiro" usando "Avatares de IA" envolventes para dar vida às mensagens de marketing, mostrando como é fácil criar anúncios em vídeo atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial envolvente de 60 segundos para agências de publicidade e profissionais de marketing experientes que buscam criar anúncios em vídeo altamente personalizados. O estilo visual deve ser detalhado e dinâmico, com música de fundo energética e contemporânea que destaca as poderosas ferramentas disponíveis para qualquer criador de anúncios em vídeo. Mostre a precisão da "Geração de narração" e a adição automática de "Legendas/captions" para personalizar e aprimorar perfeitamente os projetos para máximo impacto em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Este clipe promocional ágil de 15 segundos é projetado para marcas de e-commerce e gerentes de mídias sociais, destacando vividamente o processo contínuo de alcançar exportações de alta qualidade para seus anúncios em vídeo. Espere um estilo visual rápido e impactante, utilizando gráficos ousados e um jingle cativante e memorável, enquanto demonstra como a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen enriquece o conteúdo e como o "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" garante que os anúncios fiquem perfeitos em qualquer plataforma de mídia social.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios no Instagram

Crie anúncios em vídeo cativantes para o Instagram sem esforço com nosso criador de anúncios em vídeo com tecnologia de IA, projetado para resultados rápidos e profissionais.

1
Step 1
Escolha um Template
Inicie seu vídeo de anúncio no Instagram selecionando entre uma ampla gama de templates prontos e profissionalmente projetados. Esses templates personalizáveis fornecem uma base sólida para sua visão criativa e economizam seu tempo.
2
Step 2
Personalize Seu Anúncio
Personalize o template escolhido usando o editor intuitivo de arrastar e soltar. Ajuste facilmente texto, imagens, vídeos e elementos de marca para alinhar com a mensagem e o estilo únicos da sua campanha.
3
Step 3
Adicione Elementos com Tecnologia de IA
Enriqueça seus anúncios em vídeo integrando ferramentas de ponta com tecnologia de IA. Incorpore Avatares de IA realistas ou gere narrações dinâmicas para tornar sua mensagem ainda mais envolvente e profissional.
4
Step 4
Exporte Vídeo de Alta Qualidade
Quando seu anúncio em vídeo estiver perfeito, exporte-o em formatos de alta qualidade otimizados para o Instagram. Garanta que seu conteúdo pareça nítido e profissional em todos os dispositivos, pronto para compartilhamento imediato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie depoimentos em vídeo poderosos com tecnologia de IA que destacam o sucesso dos clientes, construindo confiança e impulsionando o engajamento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como Criador de Anúncios no Instagram?

O HeyGen permite que você crie anúncios em vídeo para o Instagram de forma fácil, usando ferramentas com tecnologia de IA e um editor intuitivo de arrastar e soltar. Aproveite os templates prontos para iniciar seu processo criativo e produzir conteúdo envolvente rapidamente.

Posso personalizar os anúncios em vídeo criados com o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen oferece poderosas ferramentas de edição que permitem personalizar profundamente os anúncios em vídeo, incluindo a integração de Avatares de IA, adição de narrações e ajuste de roteiros a partir de prompts de texto. Você pode adaptar cada aspecto para corresponder à visão da sua marca.

O que torna o HeyGen um eficiente criador de anúncios em vídeo com IA?

O HeyGen simplifica todo o processo de produção, permitindo que você gere anúncios em vídeo profissionais rapidamente usando ferramentas de edição intuitivas e uma vasta biblioteca de mídia. Suas capacidades de IA transformam roteiros em conteúdo visual de alta qualidade, garantindo tempos de resposta rápidos.

O HeyGen suporta exportações de alta qualidade para plataformas de mídia social?

Sim, o HeyGen garante que todas as suas criações de vídeos de anúncios no Instagram sejam exportadas em formatos de alta qualidade, perfeitamente otimizados para várias plataformas de mídia social. Ajuste facilmente as proporções para atender aos requisitos do Instagram para máximo impacto.

