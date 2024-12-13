Potencialize Sua Estratégia com um Criador de Vídeos para Alinhamento de Inovação

Aumente a colaboração da equipe e acelere o tempo de lançamento no mercado transformando texto em conteúdo de vídeo envolvente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Aumente a produtividade da sua equipe e otimize a comunicação com este vídeo explicativo conciso de 30 segundos. Destinado a equipes de marketing e gerentes de projeto, ele destaca o HeyGen como um "criador de vídeos automático" que promove a "colaboração em equipe" e otimiza "fluxos de trabalho" com sua "interface amigável". O estilo visual será energético e vibrante, utilizando cortes rápidos e texto na tela, acompanhado por uma trilha sonora animada e geração de "narração nítida" para transmitir os benefícios do uso de "Modelos e cenas" pré-desenhados.
Prompt de Exemplo 2
Descubra como fazer a ponte entre "ideação e implementação" e obter resultados reais. Este vídeo instrucional de 60 segundos é projetado para departamentos de P&D e desenvolvedores de produtos, demonstrando o poder do HeyGen em "reaproveitamento de conteúdo" para criar atualizações envolventes e garantir "impacto mensurável". Visualmente, o vídeo adotará uma estética clara e educacional com gravações de tela e imagens de "biblioteca de mídia/suporte de estoque" relevantes, aprimoradas por "legendas" claras para acessibilidade e um narrador calmo e informativo.
Prompt de Exemplo 3
Aborde seu "problema de alinhamento" e conquiste "desafios operacionais" de frente. Este vídeo de 40 segundos orientado para soluções é adaptado para organizações que buscam tomar "decisões mais rápidas" aproveitando a "inteligência coletiva". Deve apresentar um estilo visual sofisticado, começando com uma representação de um desafio comum e passando para uma resolução clara, utilizando o "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" flexível do HeyGen para distribuição em várias plataformas. O áudio passará de um tom ligeiramente sombrio para uma melodia otimista e fortalecedora, com um "avatar de IA" explicando o caminho para uma maior sinergia.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Alinhamento de Inovação

Simplifique seus esforços de alinhamento de inovação com IA. Crie vídeos profissionais rapidamente para comunicar estratégias e promover a colaboração da equipe, garantindo que todos estejam na mesma página.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu roteiro de texto para alinhamento de inovação. Nossa criação de vídeo com IA transformará suas palavras em um vídeo dinâmico com nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Personalize seu apresentador para se conectar efetivamente com seu público sobre o alinhamento de inovação.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Garanta a consistência da marca aplicando o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando nossos modelos de marca e controles de branding. Isso reforça sua mensagem de alinhamento de inovação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte facilmente em vários formatos de proporção de aspecto adequados para diferentes plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Compartilhe sua criação de vídeo impactante para promover o alinhamento entre suas equipes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Atualizações Rápidas de Inovação e Engajamento

Crie rapidamente clipes de vídeo envolventes para anúncios internos ou promoção externa, mantendo equipes e clientes informados sobre novos desenvolvimentos e progressos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para empresas?

O HeyGen capacita as empresas com uma plataforma de criação de vídeos com IA, atuando como um criador de vídeos automático que reduz significativamente o tempo de produção. Isso permite que as equipes alcancem um tempo de lançamento no mercado mais rápido para seu conteúdo e implementem fluxos de trabalho mais inteligentes.

O HeyGen pode criar avatares de IA e gerar vídeos a partir de texto?

Sim, o HeyGen possui avatares de IA avançados e robustas capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço. Combinado com a geração de narração, isso garante consistência de marca em todas as comunicações de vídeo.

Quais benefícios o HeyGen oferece às equipes de marketing para reaproveitamento de conteúdo?

O HeyGen fornece às equipes de marketing ferramentas poderosas para o reaproveitamento eficiente de conteúdo, facilitando a adaptação de materiais existentes para várias plataformas de mídia social. Isso ajuda a gerar um impacto mensurável com menos esforço na produção de vídeos.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em todo o meu conteúdo de vídeo?

O HeyGen permite uma forte consistência de marca através de modelos personalizados e recursos abrangentes de edição de vídeo. Sua interface amigável garante que todos os membros da equipe possam criar vídeos profissionais que estejam alinhados com as diretrizes da marca.

