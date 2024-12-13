Impulsione Comunicações com um Criador de Vídeos para Organizações de Infraestrutura

Otimize a criação de vídeos para comunicações internas e treinamento com Texto-para-vídeo impulsionado por AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 90 segundos para funcionários corporativos, apresentando uma nova iniciativa de transformação digital. O vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e moderno, com música de fundo animada e um avatar AI amigável que explica as mudanças. Utilize os diversos Modelos & cenas da HeyGen para estabelecer uma estética de marca consistente e empregue a geração de Narração para transmitir a mensagem de forma clara e eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de 2 minutos impulsionado por AI, direcionado a novos contratados e equipes de conformidade de segurança, detalhando protocolos essenciais de segurança empresarial. O estilo visual e de áudio deve ser sério e seguro, apresentando visuais profissionais de centros de dados e medidas de segurança, com uma voz detalhada e autoritária. Garanta clareza e acessibilidade incorporando Legendas/legendas geradas pela HeyGen, complementando a presença autoritária de um avatar AI.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 45 segundos para potenciais clientes e equipes de marketing, destacando a eficiência da criação moderna de vídeos para recursos de produtos. O estilo visual deve ser dinâmico e nítido, com cortes rápidos e visuais envolventes provenientes do suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhado por música persuasiva. Destaque a flexibilidade da entrega de conteúdo demonstrando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Organizações de Infraestrutura

Transforme informações complexas em vídeos envolventes de forma eficiente, capacitando sua organização de infraestrutura com comunicação clara e fluxos de trabalho otimizados.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu texto preparado no editor. O recurso de Texto-para-vídeo gerará instantaneamente cenas visuais para seu conteúdo de infraestrutura.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar AI
Selecione entre uma variedade de avatares AI para narrar seu vídeo. Esses avatares adicionam um toque humano profissional e envolvente às suas mensagens.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Integre o logotipo e as cores da sua organização usando os controles de Branding. Isso garante que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Utilize o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para preparar seu vídeo para qualquer plataforma. Publique facilmente seu vídeo final para alcançar seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Criação de Conteúdo de Comunicação Geral

Produza rapidamente conteúdo de vídeo atraente para comunicação externa, atualizações de projetos ou anúncios internos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

A HeyGen utiliza AI avançada como um sofisticado criador de vídeos AI, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos profissionais de forma eficiente. Isso inclui a integração de avatares AI realistas e geração de narração de alta qualidade, simplificando significativamente todo o processo de criação de vídeos.

Quais controles técnicos a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

A HeyGen fornece controles técnicos robustos, incluindo controles abrangentes de branding para personalizar vídeos com logotipos e cores específicas. Também oferece legendas/legendas automáticas e redimensionamento versátil de proporção de aspecto para várias plataformas e requisitos de exportação.

Posso usar a HeyGen para gerar avatares AI diversos para meu conteúdo?

Sim, a HeyGen oferece a capacidade de gerar e utilizar avatares AI diversos, aprimorando a criação de vídeos com talentos personalizados na tela. Esse recurso permite uma representação visual única e melhora o engajamento do espectador.

Como a HeyGen apoia a infraestrutura de vídeo de uma organização?

A HeyGen funciona como um criador de vídeos AI intuitivo, especificamente projetado para otimizar os processos de criação de vídeos de uma organização. Ela fornece uma plataforma robusta para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade, otimizando fluxos de trabalho e apoiando comunicações internas consistentes e divulgação externa.

