Criador de Vídeos Informativos: Aumente o Engajamento

Crie facilmente vídeos personalizados de divulgação com criação de vídeo impulsionada por IA e geração dinâmica de narração para capturar a atenção.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 45 segundos voltado para profissionais de marketing, destacando a eficiência de usar uma ferramenta de vídeo de IA. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com uma narração profissional gerada diretamente de um roteiro, acompanhada por uma trilha sonora dinâmica. Enfatize como o recurso de texto para vídeo do HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de alta qualidade para qualquer campanha.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos para equipes de vendas, destacando o poder da comunicação por vídeo personalizada. O estilo visual deve ser direto e persuasivo, com um tom caloroso e amigável, apoiado pela geração de narração do HeyGen para garantir uma mensagem clara e impactante. Este vídeo visa capacitar os profissionais de vendas a aumentar o engajamento e fechar negócios de forma mais eficaz por meio de vídeos personalizados.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo conciso de 20 segundos para profissionais de marketing digital, ilustrando como a rápida integração de vídeos pode transformar e-mails de vendas e marketing. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente estimulante, com música de fundo energética. Utilize os modelos e cenas abrangentes do HeyGen para demonstrar como os profissionais de marketing podem criar facilmente conteúdo atraente que impulsiona o engajamento.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Informativos

Crie facilmente vídeos informativos profissionais e personalizados usando a poderosa plataforma de vídeo de IA do HeyGen, projetada para engajar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de IA
Comece transformando seu roteiro em um vídeo envolvente, aproveitando a criação de vídeo impulsionada por IA do HeyGen para dar vida à sua mensagem sem esforço.
2
Step 2
Adicione Elementos Personalizados
Faça sua mensagem ressoar incorporando vídeos personalizados com avatares de IA personalizados ou suas próprias gravações de tela e webcam.
3
Step 3
Refine Seu Conteúdo Explicativo
Aumente a clareza e o profissionalismo usando legendas/captions e um editor de arrastar e soltar para aperfeiçoar seus vídeos explicativos informativos.
4
Step 4
Meça o Sucesso da Divulgação
Distribua seu vídeo concluído e aproveite a análise e o rastreamento de engajamento para obter insights sobre o comportamento do público e otimizar suas estratégias de geração de leads.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Educação

Utilize IA para criar conteúdo informativo dinâmico que aumenta o engajamento dos alunos e melhora a retenção de conhecimento para programas de treinamento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos personalizados para divulgação?

O HeyGen permite que você crie facilmente vídeos personalizados para divulgação eficaz usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de um roteiro. Este poderoso criador de vídeos informativos permite que as empresas criem conteúdo impactante para geração de leads e e-mails de vendas e marketing.

O que torna o HeyGen uma ferramenta de vídeo de IA eficaz para empresas?

O HeyGen se destaca como uma ferramenta de vídeo de IA eficaz ao simplificar a produção de vídeos complexos por meio da criação impulsionada por IA, oferecendo um editor de arrastar e soltar fácil de usar e modelos profissionais. Os usuários podem gerar conteúdo de alta qualidade rapidamente com avatares de IA realistas e capacidades de geração de narração.

Posso criar vídeos explicativos profissionais com o HeyGen sem habilidades extensas de edição?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos explicativos profissionais com facilidade, mesmo sem habilidades extensas de edição de vídeo. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar, juntamente com uma rica biblioteca de modelos e funcionalidade de texto para vídeo, simplifica todo o processo de produção.

Como o HeyGen otimiza o conteúdo de vídeo para várias plataformas e públicos globais?

O HeyGen otimiza o conteúdo de vídeo fornecendo opções de redimensionamento de proporção e exportação, garantindo que suas criações sejam perfeitamente adequadas para diversas plataformas, como redes sociais. Além disso, seus recursos de geração de narração e legendas facilitam o suporte multilíngue, ampliando seu alcance para públicos globais.

