Gerador de Vídeos Tutoriais para Influenciadores: Crie Guias Envolventes

Crie rapidamente vídeos tutoriais profissionais para conteúdo de mídia social. Use os avatares AI do HeyGen para engajar seu público sem esforço.

380/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um conteúdo de mídia social elegante de 45 segundos para uma marca de moda boutique, voltado para jovens profissionais no Instagram. Empregue uma estética visual sofisticada com iluminação quente e uma narração calma e confiante, aproveitando os diversos Modelos & cenas do HeyGen para um visual polido e incorporando mídia de estoque da biblioteca de Mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial informativo de 60 segundos explicando uma funcionalidade complexa de software, projetado para aprendizes experientes em tecnologia no YouTube. Adote um estilo visual limpo e minimalista com gráficos claros na tela e uma voz amigável e articulada, garantindo alcance global com as Legendas automáticas e geração de Narração multilíngue do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de produto dinâmico de 30 segundos para um gadget inovador, direcionado a adotantes iniciais em várias plataformas de e-commerce. Opte por um estilo visual futurista com transições suaves e uma trilha sonora envolvente e animada, utilizando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações do HeyGen para se adequar a diferentes plataformas e empregando um avatar AI expressivo para destacar os benefícios do produto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos Tutoriais para Influenciadores

Produza facilmente vídeos tutoriais envolventes com influenciadores AI e ferramentas inteligentes, perfeitos para conteúdo de mídia social e explicações de produtos.

1
Step 1
Crie Seu Influenciador AI
Comece selecionando de nossa diversa gama de avatares AI realistas para representar sua marca ou tutorial, preparando o cenário para seu conteúdo envolvente.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Narração
Insira seu roteiro de tutorial, depois aproveite nosso recurso de Texto-para-vídeo para gerar narrações com som natural, dando vida às suas instruções sem esforço.
3
Step 3
Selecione Melhorias Visuais
Escolha de uma biblioteca de modelos e cenas profissionais, e personalize com seus elementos de branding para apoiar visualmente os pontos chave do seu tutorial.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu tutorial com legendas automáticas e exporte em várias proporções de aspecto, pronto para compartilhamento imediato em seus canais de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Aprendizado com Vídeos de Treinamento Potencializados por AI

.

Aproveite o vídeo AI para gerar conteúdo tutorial dinâmico e informativo, melhorando significativamente o engajamento e a retenção dos aprendizes para qualquer tópico ou habilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen capacita criadores de conteúdo criativo com influenciadores AI?

Os avançados avatares AI e influenciadores AI do HeyGen permitem que os usuários gerem conteúdo de vídeo atraente rapidamente. Aproveite nossa plataforma para produzir conteúdo envolvente para mídias sociais ou vídeos cativantes para seu canal no YouTube, simplificando todo o seu processo de criação de conteúdo.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para vídeos gerados com o HeyGen?

O HeyGen oferece extensos recursos de edição de vídeo, incluindo fundos dinâmicos, movimentos de câmera e efeitos de iluminação, permitindo personalização avançada. Você também pode utilizar controles de branding para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com sua visão criativa.

Posso transformar imagens ou textos existentes em vídeos dinâmicos usando o HeyGen?

Absolutamente, o poderoso gerador de vídeo AI do HeyGen permite que você converta texto em vídeo a partir de um roteiro ou utilize imagem para vídeo AI para animar seus visuais estáticos. Essa capacidade melhora significativamente seu fluxo de criação de conteúdo e permite saídas diversificadas.

Quão amigável é o HeyGen para projetar conteúdo de vídeo criativo do zero?

O HeyGen oferece uma experiência de design acessível e fácil através de sua interface intuitiva e variedade de modelos. Esses modelos simplificam o processo criativo, permitindo que qualquer pessoa produza conteúdo de vídeo de alta qualidade sem recursos extensos de edição de vídeo ou conhecimento prévio de design.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo