Crie um vídeo vibrante de 30 segundos no estilo de influenciador, voltado para aspirantes a criadores de conteúdo em redes sociais, destacando a facilidade de criação rápida de conteúdo. O estilo visual deve ser dinâmico, com cortes rápidos e sobreposições de texto envolventes, acompanhado de música animada e em alta. Use o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para dar vida a diálogos dinâmicos e animar um avatar de IA expressivo que ressoe com um público jovem e digitalmente antenado.

Gerar Vídeo