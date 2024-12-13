Criador de Vídeos de Patrocínio de Influenciadores para Impulsionar Sua Marca

Gere vídeos autênticos de UGC de IA para campanhas de influenciadores usando avatares de IA, simplificando a criação de conteúdo para marcas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo profissional de 60 segundos para agências de marketing apresentarem a seus clientes potenciais, ilustrando a eficiência de um gerador de vídeos de influenciadores de IA. O tom deve ser autoritário, mas acessível, usando um estilo visual limpo e capacidade clara de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para explicar conceitos complexos, reforçado com legendas precisas para máxima compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo inspirador de 30 segundos para redes sociais, perfeito para empreendedores e marcas de e-commerce lançando novos produtos, enfatizando a capacidade perfeita de Personalizar Visuais e Branding. Esta peça dinâmica deve utilizar os Modelos e cenas profissionais da HeyGen e suporte integrado de biblioteca de mídia/estoque, acompanhada por uma trilha sonora animada para criar um anúncio polido e chamativo.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo informativo envolvente de 45 segundos precisa ser criado para potenciais influenciadores e parceiros de marketing, detalhando uma nova e empolgante campanha de patrocínio de influenciadores. Com um estilo visual colaborativo e convidativo, a narrativa será guiada de forma experta pelo gerador de roteiros da HeyGen, garantindo clareza e concisão, pronto para diversas plataformas sociais via redimensionamento de proporção e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Patrocínio de Influenciadores

Gere rapidamente vídeos de influenciadores impulsionados por IA, simplificando seus esforços de marketing de criadores com conteúdo personalizável.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando a mensagem perfeita para seu patrocínio de influenciador. Utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar perfeitamente seu conteúdo escrito em narrativas de vídeo dinâmicas, ideal para qualquer projeto de criador de vídeos de patrocínio de influenciadores.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou persona de influenciador desejada. Isso permite que você produza conteúdo com aparência autêntica para seus anúncios de criadores sem filmagem tradicional.
3
Step 3
Personalize Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com a identidade única da sua marca. Aplique controles de Branding (logotipo, cores), adicione música de fundo e escolha cenas apropriadas para combinar com a estética da sua campanha, criando Personalização de Visuais e Branding envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de patrocínio de influenciador ajustando o redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas. Gere vídeos de IA de alta qualidade prontos para distribuição em redes sociais e Anúncios de Parceria impactantes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos Autênticos de UGC de IA

Crie conteúdo gerado pelo usuário (UGC) com aparência autêntica usando IA para campanhas de influenciadores impactantes e exibições de produtos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de influenciadores de IA?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de influenciadores de IA, permitindo que criadores de conteúdo produzam vídeos de IA envolventes de forma fácil a partir de roteiros de texto. Você pode selecionar entre uma variedade diversificada de avatares de IA e gerar rapidamente vídeos dinâmicos para redes sociais.

Posso personalizar os visuais e o branding do meu conteúdo de influenciador de IA com a HeyGen?

Com certeza. A HeyGen permite que você personalize completamente os Visuais e o Branding dos seus vídeos de UGC de IA, garantindo que eles se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você tem controle total sobre elementos como logotipos e cores da marca para manter uma estética consistente.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de patrocínio de influenciadores?

A HeyGen é um criador de vídeos de patrocínio de influenciadores abrangente, oferecendo recursos como conversão de texto para vídeo e legendas automáticas para aumentar o engajamento. Além disso, nossa plataforma inclui capacidades avançadas de geração de narração para um produto final polido.

Como a HeyGen pode apoiar agências de marketing na criação de Conteúdo Gerado pelo Usuário?

A HeyGen capacita agências de marketing a escalar eficientemente a criação de Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC) para várias campanhas. Nossa plataforma simplifica a produção de vídeos de UGC de IA, tornando-a ideal para iniciativas de marketing de criadores e Anúncios de Parceria impactantes.

