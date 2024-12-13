Gerador de Vídeo de Roteiro para Influenciadores: IA para Vídeos Envolventes

Capacite criadores de conteúdo a transformar rapidamente roteiros em vídeos de marketing cativantes usando a eficiente tecnologia de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

589/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional profissional de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, ilustrando como um "Gerador de Vídeo com IA" pode simplificar seu processo de criação de conteúdo. O estilo visual deve ser elegante e corporativo, com transições suaves e demonstrações claras de produtos, juntamente com uma narração confiante e autoritária. Destaque os inovadores "Avatares de IA" e "Geração de Narração" do HeyGen para produzir rapidamente vídeos de marketing de alta qualidade sem a necessidade de equipamentos caros ou atores.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos para profissionais de marketing ocupados que precisam lançar rapidamente campanhas criativas. Foque na transformação de "roteiro para vídeo", enfatizando velocidade e personalização. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado e visualmente rico, incorporando gráficos modernos e uma voz energética e concisa. Ilustre como os "Modelos e cenas" do HeyGen e o extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" permitem uma rápida iteração e criação de conteúdo personalizado, transformando ideias complexas em visuais impactantes em minutos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um tutorial envolvente de 50 segundos para criadores de conteúdo que buscam maximizar seu alcance em várias plataformas. Este vídeo deve demonstrar o poder de um "Gerador de Roteiro com IA" (como precursor do processo de criação de vídeo) e aproveitar "modelos de vídeo" para criar conteúdo diversificado. O estilo visual deve ser limpo e ilustrativo, utilizando elementos animados e exemplos na tela, acompanhado de uma voz calma, mas informativa. Mostre como os recursos de "Legendas/legendas" e "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen permitem que os criadores adaptem e distribuam seu conteúdo sem esforço para qualquer público ou canal de mídia social.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Roteiro para Influenciadores

Transforme sem esforço seus roteiros em vídeos no estilo de influenciadores cativantes com avatares de IA e personalização perfeita, ideal para criadores de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece criando ou colando seu conteúdo desejado na plataforma, estabelecendo a base para seu vídeo usando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para representar sua marca, dando vida ao seu roteiro com uma presença profissional na tela.
3
Step 3
Personalize Visuais e Marca
Refine seu vídeo aproveitando nossa biblioteca de mídia para visuais, aplicando seus controles de marca exclusivos e garantindo que cada detalhe esteja alinhado com sua visão de personalização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe em Plataformas
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo de alta qualidade, utilizando redimensionamento e exportações de proporção de aspecto para se adequar perfeitamente a qualquer canal de mídia social ou plataforma de distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Audiências com Conteúdo Motivacional

.

Transforme roteiros poderosos em vídeos inspiradores, permitindo que influenciadores elevem e se conectem profundamente com seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para criadores de conteúdo?

HeyGen, um avançado Gerador de Vídeo com IA, transforma seu roteiro em vídeos envolventes sem esforço, simplificando significativamente a produção de vídeos para criadores de conteúdo. Você pode facilmente gerar conteúdo de texto para vídeo com avatares de IA e narrações profissionais.

Posso personalizar os avatares de IA e a marca dentro dos meus vídeos usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus avatares de IA e a marca geral do vídeo. Você pode personalizar elementos como logotipos e cores para garantir que seus vídeos de marketing estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Como o HeyGen pode melhorar as narrações para públicos diversos em vídeos de mídia social?

O HeyGen oferece robustas capacidades de geração de narração, permitindo que criadores de conteúdo produzam áudio dinâmico para vídeos de mídia social. Você pode inserir um roteiro em vários idiomas, expandindo seu alcance e fazendo com que seu conteúdo ressoe com diversos públicos globais.

O HeyGen oferece modelos para acelerar a produção de vídeos de marketing?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados e um editor de estúdio fácil de usar para acelerar significativamente sua produção de vídeo. Isso capacita criadores de conteúdo e equipes de marketing a criar rapidamente vídeos de marketing de alta qualidade de roteiro para vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo