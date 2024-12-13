Sim, o HeyGen é ideal para transformar seus roteiros em conteúdo de vídeo de produto com influenciadores envolventes. Basta inserir seu texto, selecionar entre uma variedade de avatares de IA e utilizar nossa geração de narração para criar vídeos dinâmicos que ressoem com seu público-alvo, aprimorando seus esforços gerais de criação de anúncios de IA.