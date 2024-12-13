Crie um vídeo envolvente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como o HeyGen atua como um 'criador de vídeos de parceria com influenciadores' para otimizar seus esforços de marketing. O estilo visual deve ser brilhante e profissional, com texto dinâmico na tela sincronizado com uma trilha sonora animada, enquanto uma narração clara e amigável explica os benefícios. Destaque como o uso dos 'Templates e cenas' do HeyGen permite a produção rápida de conteúdo de vídeo de alta qualidade e com a marca, possibilitando que as empresas colaborem facilmente com influenciadores e ampliem seu alcance.

