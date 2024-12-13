Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos projetado para gerentes de marketing, mostrando como é fácil criar campanhas de vídeo de alcance de influenciadores impactantes. O estilo visual é brilhante e moderno, apresentando avatares de IA envolventes que apresentam os principais benefícios da parceria, complementados por uma narração animada e amigável. Este vídeo destaca a capacidade eficiente de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen, transformando ideias escritas em apresentações visuais atraentes com facilidade.

