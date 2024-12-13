Gerador de Vídeos de Marketing de Influenciadores: Crie Anúncios de Alto Impacto

Gere anúncios de vídeo impressionantes para campanhas de mídia social e aumente seu ROAS com avatares de IA realistas.

Imagine gerar, sem esforço, um anúncio de 30 segundos no estilo de um influenciador, perfeito para agências de marketing que buscam uma rápida implementação de campanhas. Este vídeo dinâmico, apresentando um avatar de IA altamente realista transmitindo uma mensagem animada com uma narração clara, demonstra como um gerador de vídeo de IA pode revolucionar sua produção criativa, transformando uma ideia simples em um anúncio polido pronto para cativar o público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo agora podem produzir vídeos envolventes de 45 segundos 'produto na mão' sem precisar de um estúdio. Visualize um estilo visual limpo e autêntico onde um ator de IA amigável usa texto-para-vídeo a partir de um roteiro para demonstrar naturalmente seu produto, completo com legendas na tela para aumentar a acessibilidade e o engajamento, tudo graças a um inovador gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Para profissionais de marketing de mídia social e marcas de e-commerce, criar inúmeras peças criativas de anúncios é simplificado com um vídeo profissional de 60 segundos que utiliza templates pré-desenhados e Atores de IA. Esta sequência moderna e acelerada permite redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para se ajustar perfeitamente a várias plataformas, garantindo uma mensagem de marca consistente enquanto aumenta significativamente a eficiência do seu gerador de vídeos de marketing de influenciadores.
Prompt de Exemplo 3
Marcas que experimentam diversas peças criativas de anúncios agora podem testar rapidamente novos conceitos com um vídeo elegante de 30 segundos, alimentado por um gerador de vídeo de IA. Imagine uma apresentação confiante e informativa onde seu roteiro cuidadosamente elaborado ganha vida usando uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque, permitindo iteração rápida e uma voz profissional, ajudando você a refinar sua mensagem para resultados ótimos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Marketing de Influenciadores

Crie facilmente vídeos de marketing de influenciadores impulsionados por IA que ressoam com seu público e elevam o alcance da sua campanha.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para representar sua marca. Personalize sua aparência para corresponder ao seu público-alvo, preparando o cenário para vídeos de marketing de influenciadores impactantes.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro
Escreva uma cópia de anúncio envolvente ou carregue seu roteiro existente. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da nossa plataforma para dar vida à sua mensagem através do seu Ator de IA selecionado, garantindo uma entrega precisa.
3
Step 3
Adicione Visuais e Voz
Integre os visuais da sua marca, como uma demonstração de produto na mão, para aumentar a autenticidade. Utilize nossas capacidades de geração de Narração para adicionar áudio claro e envolvente ao seu vídeo.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize seu vídeo com branding e música personalizados. Exporte seus anúncios de vídeo em várias proporções de aspecto usando Redimensionamento e exportações de proporção de aspecto, perfeitamente otimizados para todas as principais plataformas de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Dinâmicos de Testemunhos de Clientes

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos poderosos gerados por IA, aumentando a credibilidade e impulsionando conversões para marketing de influenciadores.

Perguntas Frequentes

Como os avatares de IA do HeyGen podem melhorar meu conteúdo de vídeo criativo?

HeyGen permite que criadores de conteúdo produzam vídeos envolventes usando avatares de IA realistas, transformando roteiros de texto-para-vídeo em narrativas cativantes. Esses Atores de IA dão vida às suas ideias, simplificando significativamente a produção de vídeos criativos.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para agências de marketing?

HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeo de IA para agências de marketing, permitindo a criação rápida de anúncios de vídeo de alta qualidade e conteúdo de marketing de influenciadores. Você pode facilmente desenvolver anúncios de vídeo persuasivos com influenciadores de IA, perfeitos para exibir um produto na mão.

O HeyGen oferece templates personalizáveis para diversos projetos de vídeo?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de templates e cenas personalizáveis para iniciar seus projetos de vídeo. Este recurso permite uma escrita de roteiro e edição de vídeo eficientes, garantindo que a visão criativa única da sua marca seja mantida em todas as plataformas de mídia social.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em todos os meus vídeos?

HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que os usuários integrem perfeitamente seu logotipo, cores específicas e outros elementos da marca em seus vídeos. Isso garante a consistência da marca sem a necessidade de edição extensiva de vídeo, reforçando sua mensagem em todo o conteúdo.

