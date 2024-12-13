Produza um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para aspirantes a influenciadores de tecnologia, demonstrando como eles podem gerar conteúdo envolvente rapidamente. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gráficos limpos e transições suaves, complementado por uma narração articulada e amigável. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para criar o diálogo, mostrando como "avatares de IA" podem entregar explicações técnicas complexas, destacando o HeyGen como um poderoso "gerador de vídeos de IA".

