Crie um vídeo instrucional de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, demonstrando como o HeyGen simplifica o processo de se tornar um "criador de vídeos de colaboração com influenciadores". O estilo visual e de áudio deve ser animado e profissional, com uma narração clara explicando o processo. Mostre como é fácil transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen, destacando a rápida criação de conteúdo em vídeo para campanhas de mídia social.

Gerar Vídeo