Impulsione Campanhas com Nosso Criador de Vídeos Promocionais Co-branded para Influenciadores

Crie vídeos co-branded deslumbrantes sem esforço com HeyGen. Transforme seus roteiros em conteúdo cativante usando avatares de IA para engajar seu público diretamente.

Crie um vídeo promocional co-branded de 45 segundos para uma marca de moda emergente que busca parceria com personalidades das redes sociais. O vídeo deve apresentar um avatar de IA estiloso destacando os principais benefícios do produto, mantendo um estilo visual dinâmico e limpo com uma trilha sonora inspiradora e energética para cativar millennials e a Geração Z que são antenados em moda.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, destacando um novo produto de software que simplifica a gestão de inventário, enfatizando sua capacidade de aumentar o engajamento do público com os clientes. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, acompanhado por uma narração animada gerada diretamente de um roteiro, demonstrando a interface intuitiva do software.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos para profissionais de marketing envolvidos em campanhas de marketing de criadores, demonstrando como escalar seus esforços de forma eficiente em várias plataformas. A estética deve ser profissional e elegante, utilizando templates e cenas pré-construídas para montar rapidamente diferentes cenários de campanha, tudo com um tom de áudio confiante e autoritário para ressoar com especialistas da indústria ocupados.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio de vídeo promocional conciso de 15 segundos para profissionais de marketing digital, destacando um novo serviço B2B focado em geração de leads. Este anúncio de vídeo precisa ser rápido e chamativo, apresentando legendas automáticas claras para transmitir os principais benefícios mesmo sem som, acompanhado por uma música moderna e cativante para atrair profissionais ocupados que navegam pelas redes sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais Co-branded para Influenciadores

Crie vídeos promocionais co-branded envolventes com influenciadores usando ferramentas de IA intuitivas, personalização perfeita e opções de exportação inteligentes para máximo impacto.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando entre uma variedade de templates e cenas profissionais ou cole seu roteiro para gerar instantaneamente um rascunho de vídeo. Isso economiza tempo e fornece uma base sólida para seu projeto co-branded.
2
Step 2
Adicione Seus Elementos de Marca
Integre tanto a identidade da sua marca quanto o estilo único do influenciador. Utilize controles de branding (logo, cores) para garantir consistência visual e carregue mídias específicas da sua biblioteca para um toque verdadeiramente colaborativo.
3
Step 3
Gere Conteúdo Envolvente
Dê vida à sua mensagem co-branded com elementos dinâmicos. Adicione facilmente narrações profissionais usando nosso recurso de geração de narração ou anime seu roteiro com avatares de IA expressivos para capturar a atenção do público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe em Todos os Lugares
Finalize seu vídeo e prepare-o para distribuição. Use redimensionamento e exportações de proporção de aspecto para otimizar seu promo co-branded para várias plataformas de redes sociais, garantindo que ele fique perfeito e alcance um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Colaborações Co-branded Bem-Sucedidas

.

Desenvolva vídeos envolventes impulsionados por IA para mostrar parcerias de influenciadores bem-sucedidas e o impacto de campanhas co-branded.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode elevar meus vídeos promocionais para aumentar o engajamento do público?

HeyGen é um avançado criador de vídeos promocionais que utiliza IA para criar vídeos promocionais impressionantes. Com avatares de IA e geração de narração realista, você pode produzir conteúdo cativante que realmente aumenta o engajamento do público para suas campanhas de marketing.

Quais ferramentas poderosas o HeyGen oferece para marketing de criadores e redes sociais?

HeyGen simplifica o marketing de criadores oferecendo uma ampla gama de templates e cenas personalizáveis. Seu editor de arrastar e soltar permite controles de branding fáceis, garantindo que seu conteúdo de redes sociais se destaque e se alinhe perfeitamente com suas campanhas de marketing.

O HeyGen é adequado para criar vídeos promocionais co-branded para influenciadores?

Com certeza! O HeyGen serve como um excelente criador de vídeos promocionais co-branded para influenciadores, facilitando a colaboração criativa. Você pode facilmente integrar elementos de marca, personalizar conteúdo com nosso editor e exportar em vários formatos de proporção perfeitos para anúncios de vídeo em diferentes plataformas.

O HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo para diversas necessidades de conteúdo?

Sim, o HeyGen simplifica significativamente a edição de vídeo com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e extensos templates. Você pode rapidamente gerar vídeos explicativos ou de produtos a partir de texto e adicionar legendas automaticamente, tornando a criação de vídeos profissionais acessível a todos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo