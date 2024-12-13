Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas, explorando os avanços mais recentes da IA nas tendências de marketing digital. O estilo visual deve ser moderno e nítido, utilizando gráficos energéticos complementados por uma narração profissional e animada de IA. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro e avatares de IA para mostrar essas tendências do setor de forma eficiente.

Gerar Vídeo