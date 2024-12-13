O HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos de produtos e vídeos de orientação de sistemas industriais por meio de ferramentas intuitivas de arrastar e soltar e capacidades robustas de script. Nossa plataforma permite iteração rápida, permitindo que você se concentre na sua mensagem enquanto o HeyGen lida com as complexidades da criação de vídeos com tecnologia de IA.