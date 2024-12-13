Criador de Vídeos Relevantes para o Setor: Crie Vídeos Impactantes

Acesse diversos modelos de vídeo para produzir vídeos de marketing polidos com facilidade, sem necessidade de habilidades de edição de vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de treinamento corporativo de 45 segundos, projetado para novos funcionários, explicando uma política central da empresa ou um processo interno. O estilo visual deve ser direto e instrutivo, usando gravações de tela ou gráficos animados simples, acompanhados por uma narração calma e autoritária. Aproveite o recurso "Text-to-video from script" do HeyGen para converter facilmente seu material de treinamento em um formato visual digerível, garantindo clareza e retenção.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de mídia social de 15 segundos voltado para a Geração Z e jovens profissionais, promovendo um produto ou serviço inovador. O vídeo deve apresentar cores vibrantes, cortes rápidos e uma trilha sonora contemporânea e cativante, com um endereço direto de um apresentador dinâmico. Utilize os "AI avatars" do HeyGen para criar um porta-voz virtual realista e envolvente que cative os espectadores e aumente a conscientização da marca em plataformas como Instagram ou TikTok.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo autêntico de depoimento de cliente de 60 segundos, direcionado a potenciais clientes B2B, destacando uma história de sucesso. O estilo visual deve evocar confiança e confiabilidade, usando uma paleta de cores quentes e enquadramento estilo entrevista, sublinhado por uma música de fundo sutil e inspiradora. Empregue a "Voiceover generation" do HeyGen para adicionar uma narração profissional e sincera que reforce a experiência positiva do cliente e o valor da sua solução, tornando o vídeo impactante e persuasivo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Criador de Vídeos Relevantes para o Setor

Crie vídeos profissionais e específicos para o setor com IA, adaptados para marketing, treinamento ou redes sociais sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando seu texto no editor de roteiros. A capacidade de "Text-to-video from script" do HeyGen gerará instantaneamente um rascunho de vídeo, estabelecendo a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA e sincronize-os com uma narração de IA de som natural. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o tom profissional da sua marca e setor.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça sua mensagem incorporando mídia relevante do banco de mídia/suporte de estoque ou carregando seus próprios ativos. Aplique as cores e o logotipo da sua marca usando controles abrangentes de branding para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o facilmente no formato e resolução desejados. Seu vídeo de alta qualidade e relevante para o setor está agora pronto para ser compartilhado em plataformas como redes sociais, módulos de treinamento corporativo ou campanhas de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Social Envolvente

Gere instantaneamente vídeos dinâmicos para redes sociais para capturar a atenção do público e expandir a presença digital da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para empresas?

HeyGen é um criador de vídeos intuitivo com IA que transforma texto em vídeo com facilidade, permitindo que qualquer pessoa produza vídeos de marketing profissionais sem habilidades prévias de edição de vídeo. Sua plataforma online de criação de vídeos utiliza avatares de IA realistas e narração de IA para simplificar todo o processo de criação de vídeos.

Posso manter a consistência da marca usando o criador de vídeos do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e elementos gráficos personalizados em seus modelos de vídeo. Isso garante que cada vídeo que você cria mantenha sua identidade de marca única e ressoe com seu público.

Quais possibilidades criativas o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?

O HeyGen desbloqueia vastas possibilidades criativas, permitindo que você transforme texto em vídeo usando avatares de IA hiper-realistas e cenas dinâmicas. Como criador de vídeos online, o HeyGen ajuda você a produzir vídeos envolventes e de qualidade de estúdio para marketing, redes sociais e diversas necessidades empresariais com seus recursos baseados em IA.

O HeyGen é uma solução eficiente para produzir conteúdo de vídeo?

O HeyGen é um criador de vídeos com IA altamente eficiente, reduzindo drasticamente o tempo e os recursos tradicionalmente necessários para a produção de vídeos. Ao aproveitar a IA para a criação de vídeos, ele capacita os usuários a gerar conteúdo de vídeo de alta qualidade rapidamente, tornando-se uma ferramenta poderosa para diversas necessidades de comunicação.

