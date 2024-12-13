Gerador de Vídeos de Visão Geral da Indústria: Crie Vídeos de IA Facilmente
Crie vídeos impressionantes de visão geral da indústria para marketing, aproveitando avatares de IA para engajar seu público.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de produto vibrante de 30 segundos para potenciais clientes e equipes de marketing, destacando um novo recurso de software com visuais dinâmicos e envolventes e uma trilha sonora animada, reforçada por uma narração clara. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro e seu extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar vídeos alinhados à marca que capturam a atenção.
Desenvolva um anúncio chamativo de 15 segundos para usuários de redes sociais e proprietários de pequenas empresas, promovendo uma venda relâmpago com design energético, voltado para dispositivos móveis e música em alta, acompanhado de uma narração concisa e impactante. Crie esses anúncios e promoções de forma eficiente usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen e garanta o ajuste perfeito para a plataforma com redimensionamento & exportação de proporção de aspecto.
Crie um vídeo profissional de comunicação interna de 60 segundos para funcionários da empresa e partes interessadas internas, entregando uma atualização trimestral com branding consistente e um avatar de IA amigável apresentando informações-chave. Melhore essa criação de conteúdo com os avatares de IA da HeyGen para uma entrega envolvente e garanta acessibilidade para todos os espectadores usando Legendas/captions.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione o Treinamento e Engajamento na Indústria.
Melhore a compreensão de funcionários e partes interessadas sobre tópicos complexos da indústria com vídeos educacionais envolventes e impulsionados por IA.
Produza Visões Gerais da Indústria Envolventes para Redes Sociais.
Gere rapidamente vídeos e clipes cativantes para redes sociais para compartilhar insights da indústria e alcançar um público mais amplo.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para marketing?
A HeyGen revoluciona a criação de vídeos transformando texto em vídeos de IA envolventes com facilidade. Nossa plataforma permite que equipes de marketing gerem rapidamente conteúdo de alta qualidade, utilizando modelos profissionalmente projetados e uma interface amigável para simplificar todo o processo.
A HeyGen pode ajudar empresas a produzir vídeos alinhados à marca de forma consistente?
Com certeza, a HeyGen é projetada para capacitar empresas na criação de vídeos perfeitamente alinhados à marca. Com modelos de vídeo personalizáveis, controles de branding integrados e a capacidade de usar avatares de IA personalizados, você pode manter uma identidade visual consistente em todas as suas campanhas de marketing.
Que tipos de vídeos de IA os usuários podem gerar com a plataforma da HeyGen?
A HeyGen permite a geração de uma ampla gama de vídeos de IA, desde vídeos explicativos envolventes e vídeos de produtos dinâmicos até anúncios e promoções atraentes. Os usuários também podem aproveitar nosso gerador de vídeos de IA para conteúdo de treinamento, trechos para redes sociais e diversas necessidades de criação de conteúdo.
A HeyGen incorpora avatares de IA e narrações realistas em seu gerador de vídeos?
Sim, a HeyGen possui uma seleção robusta de avatares de IA realistas e oferece capacidades avançadas de geração de narração. Isso permite que os usuários produzam vídeos de qualidade profissional com narração de som natural e apresentadores realistas sem precisar de habilidades complexas de edição de vídeo.