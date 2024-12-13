A HeyGen atua como uma solução notavelmente econômica ao automatizar todo o processo de produção de vídeo de texto para vídeo, eliminando a necessidade de equipamentos caros ou atores. Como um gerador de vídeos de notícias do setor, a HeyGen capacita empresas a produzir vídeos de notícias de alta qualidade de forma rápida e acessível.