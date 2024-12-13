Criador de Vídeos Educacionais Inclusivos para Aprendizagem Acessível

Garanta que todos os alunos sejam incluídos com vídeos educacionais que utilizam "Legendas automáticas".

390/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Explore o poder do Criador de Vídeos Educacionais com IA criando um vídeo de 90 segundos para estudantes, mostrando como "avatares de IA" dinâmicos podem apresentar tópicos complexos de maneira acessível e visualmente estimulante, utilizando uma estética visual animada e acolhedora com um estilo de áudio claro e encorajador.
Prompt de Exemplo 2
Crie um tutorial envolvente de 2 minutos para educadores sobre como aprimorar vídeos de aprendizagem virtual com os recursos avançados de "Geração de Narração" do HeyGen. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e instrutivo, demonstrando narrações multilíngues e claras para atender a um público estudantil global, garantindo acessibilidade abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Aprenda a desenvolver vídeos de marketing escolar impactantes usando as capacidades do HeyGen. Este prompt de 60 segundos é direcionado a administradores escolares, ilustrando um estilo visual vibrante e profissional com música de fundo animada e destacando o papel essencial das "Legendas automáticas" em ampliar o alcance e garantir acessibilidade para todos os públicos potenciais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais Inclusivos

Crie facilmente vídeos educacionais acessíveis e envolventes para cada aluno, tornando o aprendizado uma experiência universalmente enriquecedora.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados ou comece do zero para delinear sua aula. Isso ajuda a "criar vídeos educacionais" com uma base sólida.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Cole seu roteiro de aula ou grave diretamente usando o gravador de tela e webcam. Enriqueça seu vídeo com diversas "mídias de estoque" da extensa biblioteca.
3
Step 3
Aplique Recursos de Acessibilidade
Aumente a inclusão gerando automaticamente "legendas" para seu vídeo, garantindo que ele seja acessível a todos os alunos. Você também pode gerar narrações em IA para estilos de narração variados.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que sua aula inclusiva esteja completa, "exporte" seus "vídeos educacionais" de alta qualidade em vários formatos, prontos para compartilhar com seus alunos em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dê Vida às Disciplinas

.

Transforme assuntos complexos ou abstratos, como eventos históricos, em histórias em vídeo vibrantes e acessíveis, cativando alunos diversos e auxiliando na compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de Vídeos Educacionais com IA?

O HeyGen é um Criador de Vídeos Educacionais com IA que transforma roteiros em vídeos educacionais envolventes com avatares de IA e vozes sintéticas, simplificando todo o processo de produção. Esta poderosa plataforma torna a criação de vídeos educacionais profissionais acessível tanto para professores quanto para alunos.

O HeyGen pode fornecer legendas automáticas e narrações em IA para conteúdo educacional?

Sim, o HeyGen oferece recursos robustos para legendas automáticas, garantindo que seus vídeos educacionais sejam acessíveis a todos os alunos. Além disso, você pode gerar narrações em IA de alta qualidade em vários idiomas, tornando o HeyGen um criador de vídeos educacionais inclusivo.

Quais ferramentas de edição de vídeo estão disponíveis para personalizar vídeos educacionais com o HeyGen?

O HeyGen fornece ferramentas intuitivas de edição de vídeo para personalizar extensivamente seus vídeos educacionais. Os usuários podem integrar mídia de estoque, fazer upload de ativos personalizados e utilizar controles de marca e modelos para criar experiências de aprendizagem únicas e impactantes de forma eficiente.

O HeyGen é adequado como criador de vídeos para professores gravarem conteúdo de tela?

Embora o HeyGen se destaque na geração de vídeos educacionais a partir de texto usando avatares de IA, seu foco principal é na criação de conteúdo impulsionado por IA, em vez de gravação de tela e webcam. No entanto, os professores podem importar conteúdo gravado e aprimorá-lo com as capacidades de IA do HeyGen para um produto final polido.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo