Embora o HeyGen se destaque na geração de vídeos educacionais a partir de texto usando avatares de IA, seu foco principal é na criação de conteúdo impulsionado por IA, em vez de gravação de tela e webcam. No entanto, os professores podem importar conteúdo gravado e aprimorá-lo com as capacidades de IA do HeyGen para um produto final polido.