Criador de Vídeos de Design Inclusivo: IA para Narrativas Diversas

Crie rapidamente vídeos poderosos de diversidade e inclusão, aproveitando avatares de IA diversos para ressoar com todos os públicos.

503/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 90 segundos voltado para departamentos de RH corporativos e facilitadores de treinamento de D&I, mostrando o HeyGen como um "Criador de Vídeos de Diversidade e Inclusão com IA" que permite a "criação escalável de vídeos com IA". O estilo visual deve ser profissional, apresentando diversos avatares de IA demonstrando vários cenários de treinamento, apoiados por uma narração animada e envolvente. Enfatize como os sofisticados "avatares de IA" do HeyGen podem representar autenticamente uma ampla gama de demografias, aumentando o engajamento em iniciativas de D&I.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing, focando em como o HeyGen simplifica a acessibilidade de conteúdo através de "legendas acessíveis" e permite uma "geração de vídeo de ponta a ponta" sem interrupções. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e acelerado, demonstrando um fluxo de trabalho rápido, com uma narração amigável e encorajadora. Este vídeo deve destacar especificamente a criação e personalização automáticas de "Legendas" para alcançar públicos mais amplos sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de liderança de pensamento de 2 minutos projetado para especialistas em L&D e equipes de comunicação global, explorando as possibilidades criativas de "criação de vídeo nativa de prompt" e geração de conteúdo com "tons e idiomas diversos". A estética visual deve ser cinematográfica, mostrando alcance global com estilos de voz variados e uma narração sofisticada e informativa. O prompt deve destacar a versatilidade do recurso de "Geração de Narração" do HeyGen, permitindo que os usuários adaptem mensagens para diferentes culturas e preferências linguísticas a partir de uma simples entrada de texto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Design Inclusivo

Crie conteúdo de vídeo envolvente e inclusivo sem esforço com IA, garantindo que sua mensagem ressoe com públicos diversos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou roteiro. Nosso avançado criador de vídeos com IA transforma seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos, aproveitando poderosas capacidades de texto-para-vídeo para iniciar seu vídeo de design inclusivo.
2
Step 2
Selecione Avatares e Vozes Diversas
Enriqueça sua mensagem com visuais relacionáveis escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Combine-os com geração de narração natural, oferecendo tons e idiomas diversos para refletir conteúdo inclusivo.
3
Step 3
Adicione Elementos Acessíveis
Garanta que seus vídeos de diversidade e inclusão sejam acessíveis a todos, adicionando automaticamente legendas acessíveis. Este recurso é crucial para aderir aos princípios de Design Inclusivo e alcançar um público mais amplo.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu projeto com nosso sistema de geração de vídeo de ponta a ponta. Exporte facilmente seu conteúdo envolvente em vários formatos de proporção, pronto para qualquer plataforma, para impulsionar o engajamento em treinamentos de diversidade de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Social Inclusivo e Envolvente

.

Crie rapidamente vídeos atraentes para redes sociais para compartilhar efetivamente mensagens de diversidade e inclusão com um público amplo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo inclusivo com vídeo de IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de "texto-para-vídeo" e uma ampla gama de "avatares de IA" para gerar "conteúdo inclusivo" de alta qualidade de forma eficiente, simplificando todo o fluxo de produção para criadores.

Quais capacidades o HeyGen oferece para gerar vídeos de diversidade e inclusão?

O HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de "diversidade e inclusão" atraentes, oferecendo uma rica seleção de "avatares de IA" que representam diversos contextos e a capacidade de incorporar "tons e idiomas diversos".

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para design de vídeo inclusivo?

O HeyGen apoia os "princípios de Design Inclusivo" fornecendo automaticamente "legendas acessíveis" e robustas capacidades de "geração de narração", garantindo que seu "conteúdo envolvente" alcance um público mais amplo.

O HeyGen pode ser usado para criação escalável de vídeos de IA para públicos diversos?

Sim, o HeyGen é projetado para "criação escalável de vídeos de IA", permitindo que você produza eficientemente um grande volume de "conteúdo envolvente" adaptado para diversos públicos através de "criação de vídeo nativa de prompt" e geração de ponta a ponta.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo