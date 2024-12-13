Vídeos de Treinamento em Inclusão: Crie Conteúdo DEI Envolvente
Aumente o engajamento DEI e promova um local de trabalho inclusivo usando avatares de IA para módulos de aprendizado sob demanda que ressoam.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos projetado para gerentes e líderes de equipe, demonstrando cenários comuns de Viés Inconsciente no local de trabalho através de uma narrativa visual concisa e ilustrativa e música de fundo de apoio, garantindo acessibilidade com o recurso de legendas da HeyGen e aproveitando seus modelos e cenas para produção rápida.
Crie um vídeo atraente de 30 segundos para todos os funcionários, destacando a importância de promover uma cultura de local de trabalho inclusiva, apresentado com uma estética visual moderna e energética e um tom encorajador, usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo e seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais vibrantes.
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos especificamente para líderes e profissionais de RH, explorando estratégias para melhorar a Segurança Psicológica dentro das equipes, empregando uma abordagem visual em estilo de entrevista com uma narração reflexiva e especializada, e utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para implantação versátil em várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Programas de Treinamento em Inclusão Escaláveis.
Produza uma gama mais ampla de módulos de treinamento DEI impactantes de forma eficiente, garantindo mensagens consistentes e alcançando todos os funcionários globalmente.
Aumente o Engajamento no Treinamento DEI.
Aumente a participação dos aprendizes e a retenção de conhecimento no treinamento de inclusão através de conteúdo de vídeo dinâmico e interativo impulsionado por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento DEI impactantes?
A HeyGen capacita as organizações a produzir rapidamente vídeos de treinamento DEI envolventes, aproveitando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso permite uma mensagem consistente e o desenvolvimento eficiente de vídeos de treinamento de inclusão crítica para sua força de trabalho.
O que torna a HeyGen ideal para desenvolver módulos de microaprendizado para um local de trabalho inclusivo?
A capacidade da HeyGen de criar conteúdo de vídeo de forma curta com avatares de IA e legendas automáticas a torna perfeita para módulos de microaprendizado que apoiam um local de trabalho inclusivo. Essas experiências de aprendizado concisas e sob demanda melhoram o treinamento e a acessibilidade dos funcionários.
A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todo o conteúdo de treinamento de funcionários?
Absolutamente, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca diretamente em todos os vídeos de desenvolvimento profissional e treinamento de funcionários. Isso garante uma aparência consistente e profissional em todos os seus módulos de aprendizado.
Como a HeyGen garante conteúdo envolvente para tópicos sensíveis como Viés Inconsciente?
A HeyGen utiliza avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade para entregar conteúdo envolvente que aborda efetivamente assuntos sensíveis como o treinamento de Viés Inconsciente. Essa abordagem ajuda a promover um local de trabalho psicologicamente seguro e inclusivo, tornando tópicos complexos mais acessíveis.