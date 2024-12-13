Vídeos de Treinamento em Inclusão: Crie Conteúdo DEI Envolvente

Aumente o engajamento DEI e promova um local de trabalho inclusivo usando avatares de IA para módulos de aprendizado sob demanda que ressoam.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos projetado para gerentes e líderes de equipe, demonstrando cenários comuns de Viés Inconsciente no local de trabalho através de uma narrativa visual concisa e ilustrativa e música de fundo de apoio, garantindo acessibilidade com o recurso de legendas da HeyGen e aproveitando seus modelos e cenas para produção rápida.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo atraente de 30 segundos para todos os funcionários, destacando a importância de promover uma cultura de local de trabalho inclusiva, apresentado com uma estética visual moderna e energética e um tom encorajador, usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo e seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais vibrantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos especificamente para líderes e profissionais de RH, explorando estratégias para melhorar a Segurança Psicológica dentro das equipes, empregando uma abordagem visual em estilo de entrevista com uma narração reflexiva e especializada, e utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para implantação versátil em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento em Inclusão

Desenvolva vídeos de treinamento em inclusão impactantes sem esforço com IA, promovendo um local de trabalho inclusivo através de conteúdo envolvente e acessível para todos os funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Elabore conteúdo atraente para seus vídeos de treinamento DEI. Em seguida, escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para transmitir sua mensagem com impacto e autenticidade.
2
Step 2
Adicione Texto e Gere Cenas Envolventes
Cole seu roteiro para transformar instantaneamente o texto em cenas de vídeo de microaprendizado envolventes. A capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen dá vida ao seu conteúdo sem esforço.
3
Step 3
Aplique a Marca e Melhore a Acessibilidade
Personalize seus visuais com as cores e o logotipo da sua marca. Em seguida, adicione automaticamente legendas para garantir que seus vídeos de treinamento em inclusão sejam acessíveis a todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo de Desenvolvimento Profissional
Finalize seu vídeo com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, depois compartilhe seu conteúdo de desenvolvimento profissional em várias plataformas para promover um local de trabalho mais inclusivo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova uma Cultura de Local de Trabalho Inclusiva

Crie vídeos atraentes que inspirem empatia e promovam comportamentos positivos, reforçando a segurança psicológica e um local de trabalho inclusivo para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento DEI impactantes?

A HeyGen capacita as organizações a produzir rapidamente vídeos de treinamento DEI envolventes, aproveitando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso permite uma mensagem consistente e o desenvolvimento eficiente de vídeos de treinamento de inclusão crítica para sua força de trabalho.

O que torna a HeyGen ideal para desenvolver módulos de microaprendizado para um local de trabalho inclusivo?

A capacidade da HeyGen de criar conteúdo de vídeo de forma curta com avatares de IA e legendas automáticas a torna perfeita para módulos de microaprendizado que apoiam um local de trabalho inclusivo. Essas experiências de aprendizado concisas e sob demanda melhoram o treinamento e a acessibilidade dos funcionários.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todo o conteúdo de treinamento de funcionários?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca diretamente em todos os vídeos de desenvolvimento profissional e treinamento de funcionários. Isso garante uma aparência consistente e profissional em todos os seus módulos de aprendizado.

Como a HeyGen garante conteúdo envolvente para tópicos sensíveis como Viés Inconsciente?

A HeyGen utiliza avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade para entregar conteúdo envolvente que aborda efetivamente assuntos sensíveis como o treinamento de Viés Inconsciente. Essa abordagem ajuda a promover um local de trabalho psicologicamente seguro e inclusivo, tornando tópicos complexos mais acessíveis.

