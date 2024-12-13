Crie um vídeo envolvente de 60 segundos destinado a novos funcionários durante seu processo de integração, apresentando o compromisso da empresa com uma cultura de trabalho inclusiva. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, utilizando gráficos animados amigáveis e uma trilha sonora animada e acolhedora. Este vídeo apresentará de forma proeminente avatares de IA diversos, trazendo uma interação humana e relacionável para a mensagem central de pertencimento e respeito.

Gerar Vídeo