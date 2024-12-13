Desbloqueie o Poder DEI com um Gerador de Vídeos de Treinamento em Inclusão

Transforme o treinamento de seus funcionários em experiências de aprendizado interativas que promovem uma cultura de trabalho inclusiva usando nossos avatares de IA.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos destinado a novos funcionários durante seu processo de integração, apresentando o compromisso da empresa com uma cultura de trabalho inclusiva. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, utilizando gráficos animados amigáveis e uma trilha sonora animada e acolhedora. Este vídeo apresentará de forma proeminente avatares de IA diversos, trazendo uma interação humana e relacionável para a mensagem central de pertencimento e respeito.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo poderoso de 45 segundos baseado em cenários, direcionado a líderes de equipe e gerentes, ilustrando um desafio comum de inclusão no local de trabalho e sua resolução positiva. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e claro, com narração concisa e música de fundo sutil e instigante. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar eficientemente cenários de treinamento detalhados em conteúdo visual envolvente para programas eficazes de treinamento em diversidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional energético de 30 segundos voltado para equipes de L&D e profissionais de RH, mostrando como eles podem criar facilmente conteúdo de treinamento de inclusão impactante. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, apresentando cortes rápidos entre cenas e gráficos diversos, acompanhados por uma trilha sonora energética e inspiradora. Este vídeo destacará a facilidade de uso com Modelos & cenas pré-fabricados, demonstrando o poder de um gerador de vídeo de IA para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo empático de 90 segundos para todos os funcionários, enfatizando a importância de uma jornada de aprendizado personalizada na promoção da inclusão no local de trabalho. O estilo visual deve ser semelhante a um documentário, apresentando vários avatares de IA representando diferentes perspectivas, falando com narrações de voz naturais, complementadas por Legendas/captions claras e fáceis de ler para garantir acessibilidade e compreensão abrangente para todos os aprendizes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona o gerador de vídeos de treinamento em inclusão

Crie facilmente vídeos impactantes de treinamento em diversidade e inclusão com ferramentas alimentadas por IA, aprimorando o aprendizado dos funcionários e promovendo uma cultura de trabalho inclusiva.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento em inclusão. Nossas ferramentas alimentadas por IA usam a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar suas palavras em histórias visuais.
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aprimore sua mensagem selecionando um avatar de IA adequado de nossa biblioteca diversa para representar visualmente seu conteúdo de treinamento em inclusão.
Step 3
Personalize com Modelos e Branding
Utilize nossa extensa biblioteca de modelos & cenas para personalizar a estética do seu vídeo. Aplique seus controles de branding para garantir uma identidade visual consistente.
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Complete sua criação gerando seu vídeo gerado por IA. Use facilmente o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para otimizá-lo para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova uma Cultura de Trabalho Inclusiva

Produza vídeos inspiradores alimentados por IA que reforçam os valores de diversidade, motivam mudanças comportamentais positivas e constroem um ambiente de trabalho inclusivo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criatividade dos meus vídeos de treinamento em IA?

O HeyGen capacita você a criar conteúdo de vídeo gerado por IA envolvente usando Avatares de IA realistas e uma ampla seleção de modelos pré-fabricados. Isso permite jornadas de aprendizado personalizadas e experiências de aprendizado interativas, aumentando significativamente o apelo visual do treinamento de seus funcionários.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de treinamento em IA eficaz para equipes de L&D?

O HeyGen é um gerador de vídeos de treinamento em IA que simplifica a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade. Com suas ferramentas alimentadas por IA, as equipes de L&D podem rapidamente produzir conteúdo dinâmico para treinamento e integração de funcionários, garantindo uma cultura de trabalho inclusiva por meio de visuais envolventes.

O HeyGen pode suportar a personalização visual para uma narrativa de marca única?

Absolutamente. O HeyGen oferece ferramentas de edição abrangentes e controles de branding, permitindo que você personalize vídeos de treinamento com seu logotipo, cores e gráficos. Isso garante que seu conteúdo de vídeo gerado por IA esteja perfeitamente alinhado com a narrativa única e os elementos interativos de sua marca.

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento em vários idiomas?

O HeyGen oferece narrações de voz avançadas por IA e geração de legendas, tornando fácil a produção de vídeos de treinamento em vários idiomas. Essa capacidade apoia iniciativas globais de treinamento de funcionários e cria narrações de voz com som natural para públicos diversos.

