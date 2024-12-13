Desbloqueie o Poder DEI com um Gerador de Vídeos de Treinamento em Inclusão
Transforme o treinamento de seus funcionários em experiências de aprendizado interativas que promovem uma cultura de trabalho inclusiva usando nossos avatares de IA.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo poderoso de 45 segundos baseado em cenários, direcionado a líderes de equipe e gerentes, ilustrando um desafio comum de inclusão no local de trabalho e sua resolução positiva. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e claro, com narração concisa e música de fundo sutil e instigante. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar eficientemente cenários de treinamento detalhados em conteúdo visual envolvente para programas eficazes de treinamento em diversidade.
Produza um vídeo promocional energético de 30 segundos voltado para equipes de L&D e profissionais de RH, mostrando como eles podem criar facilmente conteúdo de treinamento de inclusão impactante. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, apresentando cortes rápidos entre cenas e gráficos diversos, acompanhados por uma trilha sonora energética e inspiradora. Este vídeo destacará a facilidade de uso com Modelos & cenas pré-fabricados, demonstrando o poder de um gerador de vídeo de IA para criação rápida de conteúdo.
Desenhe um vídeo empático de 90 segundos para todos os funcionários, enfatizando a importância de uma jornada de aprendizado personalizada na promoção da inclusão no local de trabalho. O estilo visual deve ser semelhante a um documentário, apresentando vários avatares de IA representando diferentes perspectivas, falando com narrações de voz naturais, complementadas por Legendas/captions claras e fáceis de ler para garantir acessibilidade e compreensão abrangente para todos os aprendizes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escale o Treinamento Inclusivo Globalmente.
Desenvolva e entregue facilmente vídeos abrangentes de treinamento em inclusão para uma força de trabalho global diversa em vários idiomas.
Aprimore o Engajamento no Treinamento em Inclusão.
Aproveite os Avatares de IA e elementos interativos para criar treinamentos em inclusão altamente envolventes que melhoram a retenção de conhecimento e o impacto.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar a criatividade dos meus vídeos de treinamento em IA?
O HeyGen capacita você a criar conteúdo de vídeo gerado por IA envolvente usando Avatares de IA realistas e uma ampla seleção de modelos pré-fabricados. Isso permite jornadas de aprendizado personalizadas e experiências de aprendizado interativas, aumentando significativamente o apelo visual do treinamento de seus funcionários.
O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de treinamento em IA eficaz para equipes de L&D?
O HeyGen é um gerador de vídeos de treinamento em IA que simplifica a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade. Com suas ferramentas alimentadas por IA, as equipes de L&D podem rapidamente produzir conteúdo dinâmico para treinamento e integração de funcionários, garantindo uma cultura de trabalho inclusiva por meio de visuais envolventes.
O HeyGen pode suportar a personalização visual para uma narrativa de marca única?
Absolutamente. O HeyGen oferece ferramentas de edição abrangentes e controles de branding, permitindo que você personalize vídeos de treinamento com seu logotipo, cores e gráficos. Isso garante que seu conteúdo de vídeo gerado por IA esteja perfeitamente alinhado com a narrativa única e os elementos interativos de sua marca.
Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento em vários idiomas?
O HeyGen oferece narrações de voz avançadas por IA e geração de legendas, tornando fácil a produção de vídeos de treinamento em vários idiomas. Essa capacidade apoia iniciativas globais de treinamento de funcionários e cria narrações de voz com som natural para públicos diversos.