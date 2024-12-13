Gerador de Treinamento de Inclusão: Crie Vídeos de D&I Envolventes Rápido

Crie facilmente vídeos impactantes de Treinamento de Diversidade e Inclusão para seus funcionários usando avatares de IA avançados para promover uma cultura inclusiva.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo perspicaz de 60 segundos para gerentes de nível médio que explique o viés inconsciente através de cenários de trabalho relacionáveis. O estilo visual deve ser limpo e ilustrativo, com uma narração calma e autoritária gerada diretamente de um roteiro, garantindo clareza e impacto.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo atraente de 30 segundos voltado para todos os funcionários para promover uma cultura inclusiva, utilizando visuais dinâmicos e Modelos e cenas pré-desenhados. Este vídeo deve ter uma estética moderna e inspiradora, complementada por uma narração amigável e encorajadora.
Prompt de Exemplo 3
Para departamentos de RH e gerentes de L&D, crie um vídeo explicativo profissional de 90 segundos que destaque os benefícios de implementar programas de D&I escaláveis. O estilo visual deve ser sofisticado com animações sutis, e uma geração de narração confiante e articulada transmitirá efetivamente as informações-chave.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento de Inclusão

Transforme sem esforço seu conteúdo de Diversidade e Inclusão em vídeos de treinamento envolventes e personalizáveis, promovendo uma cultura inclusiva em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de Treinamento de Diversidade e Inclusão. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converte automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico, garantindo que suas mensagens-chave sobre viés inconsciente e cultura inclusiva sejam claramente transmitidas.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA Diversos
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar diferentes perspectivas e demografias no seu Gerador de Vídeo de Treinamento de Inclusão. Isso ajuda a criar experiências de treinamento de funcionários relacionáveis e impactantes que ressoam com um público diverso.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Voz
Integre a identidade da sua organização usando controles de Branding como logotipos e cores personalizados. Aprimore ainda mais seu treinamento com vozes de som natural geradas através de nossa avançada geração de Narração para uma apresentação polida e profissional.
4
Step 4
Gere e Distribua Seu Vídeo
Com um único clique, gere seu vídeo de treinamento completo. Utilize nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu conteúdo para várias plataformas de aprendizado online ou integração com LMS, tornando seus programas de D&I escaláveis e acessíveis.

Esclareça Conceitos Complexos de D&I

Simplifique tópicos complexos como viés inconsciente com vídeos claros e concisos gerados por IA, tornando a educação de D&I mais acessível e impactante.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda na criação de vídeos eficazes de Treinamento de Diversidade e Inclusão?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de Treinamento de Diversidade e Inclusão ao utilizar tecnologia avançada de geração de vídeo por IA. Você pode transformar roteiros em conteúdo atraente com avatares de IA realistas e geração de narração profissional, tornando o treinamento de funcionários mais impactante e escalável.

Podemos personalizar os vídeos de treinamento de inclusão gerados pelo HeyGen para refletir nossa marca?

Com certeza. O HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa diretamente nos vídeos do gerador de treinamento de inclusão. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todos os seus materiais de treinamento de funcionários, promovendo uma cultura inclusiva.

Qual é o processo para transformar texto em conteúdo de treinamento de inclusão com o HeyGen?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo com seu poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Basta inserir seu material escrito, e o gerador de vídeo por IA do HeyGen produzirá um vídeo profissional completo com avatares de IA e narrações sincronizadas, ideal para treinamento de funcionários em tópicos como viés inconsciente.

O HeyGen suporta a implantação eficiente de programas de D&I escaláveis?

Sim, o HeyGen é projetado para suportar programas de D&I escaláveis, tornando a criação de conteúdo diversificado de treinamento de funcionários rápida e acessível. Nossa plataforma permite que você gere rapidamente inúmeros vídeos de treinamento de inclusão com vários avatares de IA, garantindo que sua organização possa consistentemente promover uma cultura inclusiva.

