Crie um vídeo de treinamento conciso de 1 minuto explicando os passos básicos para um procedimento de resposta a incidentes em um ambiente corporativo. Público-alvo: novos funcionários que precisam de treinamento corporativo. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, acolhedor e usar gráficos animados claros para ilustrar o processo, acompanhado por uma voz amigável e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente, garantindo que os vídeos passo a passo sejam facilmente compreensíveis para rápida assimilação.

