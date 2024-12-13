Imagine um vídeo de 90 segundos projetado para gerentes de segurança e oficiais de conformidade, mostrando como o HeyGen atua como um gerador de vídeos de relatórios de incidentes para simplificar os processos de documentação. O estilo visual deve ser profissional e limpo, utilizando animações semelhantes a infográficos para destacar dados e fluxos de trabalho, complementado por uma narração clara e autoritária. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para demonstrar a conversão sem esforço de texto bruto em um relatório polido.

