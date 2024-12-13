Criador de Vídeos de Marketing de Entrada para Crescer Seu Negócio

Crie vídeos alinhados à marca sem esforço. Nossa AI usa seu roteiro para gerar texto-para-vídeo, perfeito para plataformas de mídia social e aumentar o engajamento.

Imagine um vídeo instrucional de 1 minuto projetado para profissionais de marketing experientes em tecnologia e proprietários de pequenas empresas, mostrando como transformar um roteiro simples em um vídeo profissional sem esforço. O estilo visual deve ser limpo e moderno, destacando a interface do usuário com uma música de fundo animada e profissional e uma narração clara e articulada, enfatizando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para se tornar um criador de vídeos AI eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de estudo de caso envolvente de 90 segundos voltado para estrategistas de conteúdo e equipes de marketing, ilustrando como eles podem facilmente aprimorar sua estratégia de marketing de entrada com conteúdo visual envolvente. O vídeo deve apresentar gráficos em movimento dinâmico e sobreposições de texto na tela, narrado com um tom amigável e conversacional, demonstrando como os Modelos e cenas profissionalmente projetados do HeyGen simplificam o processo de criação para qualquer criador de vídeos de marketing de entrada.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 45 segundos direcionado a gerentes de marca e profissionais de marketing, focando na manutenção da consistência da marca em todos os ativos de vídeo. Os visuais devem ser altamente polidos e refletir uma forte identidade de marca, acompanhados por um narrador sofisticado e tranquilizador e animações sutis, destacando como os avatares AI do HeyGen garantem vídeos alinhados à marca todas as vezes, funcionando como um poderoso criador de vídeos promocionais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tutorial informativo de 2 minutos para criadores de vídeo freelancers e agências de marketing, demonstrando como agilizar significativamente seu processo de edição de vídeo e fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser acelerado com gravações de tela ilustrativas da plataforma, apoiado por música energética e inspiradora e narração concisa, mostrando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen como uma parte essencial de ferramentas poderosas de edição de vídeo para qualquer criador de vídeos de marketing.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Marketing de Entrada

Crie vídeos de marketing de entrada profissionais e alinhados à marca que cativam seu público e aumentam o engajamento, sem necessidade de experiência prévia em edição de vídeo.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre modelos profissionalmente projetados para rapidamente estabelecer a base do seu vídeo de marketing de entrada. Esses modelos oferecem um ponto de partida, garantindo que seu conteúdo pareça polido e alinhado com sua marca.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente
Aproveite os avatares AI do HeyGen para dar vida ao seu roteiro. Selecione entre uma variedade de apresentadores AI realistas para narrar sua mensagem, tornando-a envolvente e pessoal para suas campanhas de marketing de entrada.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta que cada vídeo reflita sua marca única. Aplique as cores, fontes e logotipo da sua marca usando controles de marca intuitivos para criar vídeos consistentes e alinhados à marca que reforcem sua identidade em todas as plataformas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de marketing de entrada esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção otimizados para diferentes plataformas de mídia social. Compartilhe seu vídeo de alta qualidade em diversos canais para atrair e nutrir leads de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Testemunhos de Clientes Poderosos

Crie facilmente testemunhos em vídeo envolventes e estudos de caso para construir confiança e aproveitar a prova social como um componente chave do seu marketing de entrada.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo com AI?

O HeyGen utiliza AI avançada para transformar texto em vídeos profissionais, reduzindo significativamente a complexidade do processo tradicional de edição de vídeo. Isso torna o HeyGen um criador de vídeos AI eficiente para diversas necessidades de marketing em vídeo.

Quais recursos tornam o HeyGen um criador de vídeos de marketing intuitivo?

O HeyGen oferece um editor de arrastar e soltar fácil de usar combinado com uma ampla gama de modelos profissionalmente projetados, capacitando os usuários a criar vídeos de marketing impactantes com facilidade. Essa abordagem simplificada ajuda a produzir vídeos alinhados à marca de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos alinhados à marca para diversas plataformas?

Absolutamente, o HeyGen fornece controles de marca robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que todos os seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente adaptar e exportar seu conteúdo para várias plataformas de mídia social e campanhas de email marketing.

Quais são as capacidades principais do HeyGen para gerar conteúdo de vídeo?

O HeyGen se destaca na geração de conteúdo de vídeo através de sua funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração avançada de narração. Essas poderosas capacidades de criador de vídeos AI permitem que os usuários criem vídeos de demonstração dinâmicos e vídeos de produtos sem esforço.

