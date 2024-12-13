Domine Sua Estratégia de Vídeo de Anúncio no Feed
Aumente as conversões e o reconhecimento da marca com anúncios em vídeo cativantes. Crie conteúdo profissional facilmente usando os avatares de IA da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine um vídeo de 90 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, respondendo como aproveitar as "opções de segmentação" precisas para melhorar o desempenho dos anúncios e a "otimização" geral. Este vídeo deve empregar visuais envolventes no estilo infográfico com música de fundo animada, utilizando "avatares de IA" para apresentar estratégias complexas de maneira acessível e amigável.
Produza um vídeo tutorial de 2 minutos voltado para criadores de conteúdo de vídeo e gerentes de mídias sociais, demonstrando a importância das variações de "proporção de aspecto" para diferentes plataformas e as melhores práticas para implementar "legendas". O estilo visual deve ser dinâmico, com edição rápida, mostrando exemplos práticos e incluindo "legendas" geradas automaticamente para destacar seu impacto na acessibilidade e engajamento.
Desenvolva uma visão estratégica de 1,5 minuto para profissionais de marketing de desempenho e especialistas em e-commerce, ilustrando o processo de implementação bem-sucedida de "Teste A/B" para aumentar as "conversões" em campanhas de anúncios no feed. Este vídeo se beneficiará de um estilo visual orientado por dados, incorporando comparações de tela dividida e insights analíticos, tudo estruturado de forma eficaz usando "Modelos e cenas" pré-desenhados para uma apresentação polida.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho no Feed.
Produza instantaneamente anúncios em vídeo no feed atraentes com IA para aumentar o engajamento e alcançar resultados superiores de campanha e conversões.
Desenvolva Conteúdo de Anúncio Social Envolvente.
Gere rapidamente conteúdo de vídeo diversificado e cativante otimizado para vários formatos de anúncios no feed de mídia social e opções de segmentação.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen garante que meus vídeos de anúncios no feed atendam às especificações técnicas de anúncios?
A HeyGen simplifica o atendimento a diversas especificações de anúncios oferecendo redimensionamento flexível de proporção de aspecto e exportações em alta resolução. Você pode otimizar facilmente o conteúdo do seu anúncio em vídeo para várias plataformas, garantindo exibição adequada e conformidade com o tamanho do arquivo para uma entrega ideal.
Quais recursos a HeyGen oferece para otimizar anúncios em vídeo para melhores conversões?
A HeyGen capacita os usuários a aumentar as taxas de conversão integrando perfeitamente manchetes atraentes e fortes chamadas para ação diretamente em seus anúncios em vídeo. Além disso, a plataforma oferece suporte a legendas precisas, essenciais para maximizar o engajamento e a clareza, mesmo sem som.
A HeyGen pode facilitar o teste A/B de diferentes elementos criativos de anúncios em vídeo?
Absolutamente, a HeyGen é projetada para acelerar o teste A/B, permitindo a criação rápida de diversas variações de anúncios em vídeo. Você pode gerar rapidamente múltiplos roteiros, avatares de IA ou cenas para testar diferentes manchetes e chamadas para ação, permitindo uma otimização orientada por dados.
Como a HeyGen garante a consistência da marca em várias campanhas de anúncios em vídeo?
A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seus logotipos e cores de marca específicos de forma consistente em todo o seu conteúdo de anúncios em vídeo. Isso garante um forte reconhecimento da marca e uma identidade visual coesa para cada vídeo de anúncio no feed que você cria.