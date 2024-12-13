Domine Sua Estratégia de Vídeo de Anúncio no Feed

Aumente as conversões e o reconhecimento da marca com anúncios em vídeo cativantes. Crie conteúdo profissional facilmente usando os avatares de IA da HeyGen.

447/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 90 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, respondendo como aproveitar as "opções de segmentação" precisas para melhorar o desempenho dos anúncios e a "otimização" geral. Este vídeo deve empregar visuais envolventes no estilo infográfico com música de fundo animada, utilizando "avatares de IA" para apresentar estratégias complexas de maneira acessível e amigável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial de 2 minutos voltado para criadores de conteúdo de vídeo e gerentes de mídias sociais, demonstrando a importância das variações de "proporção de aspecto" para diferentes plataformas e as melhores práticas para implementar "legendas". O estilo visual deve ser dinâmico, com edição rápida, mostrando exemplos práticos e incluindo "legendas" geradas automaticamente para destacar seu impacto na acessibilidade e engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma visão estratégica de 1,5 minuto para profissionais de marketing de desempenho e especialistas em e-commerce, ilustrando o processo de implementação bem-sucedida de "Teste A/B" para aumentar as "conversões" em campanhas de anúncios no feed. Este vídeo se beneficiará de um estilo visual orientado por dados, incorporando comparações de tela dividida e insights analíticos, tudo estruturado de forma eficaz usando "Modelos e cenas" pré-desenhados para uma apresentação polida.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo de Anúncio no Feed

Domine a criação e otimização de seus anúncios em vídeo no feed com este guia conciso, projetado para aumentar o engajamento e alcançar seus objetivos de campanha.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio em Vídeo Envolvente
Utilize o "Texto para vídeo a partir de roteiro" ou "avatares de IA" da HeyGen para produzir conteúdo atraente que esteja alinhado com as "especificações de anúncios" essenciais para várias plataformas.
2
Step 2
Aplique Visuais e Áudio Ideais
Aplique o "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" da HeyGen para alcançar alta qualidade visual e a "resolução" desejada, garantindo que seu vídeo pareça nítido em todos os lugares.
3
Step 3
Selecione Seu Público e Adicione Acessibilidade
Selecione seu público-alvo para distribuição e maximize o alcance adicionando "Legendas" usando a HeyGen, garantindo que seu anúncio ressoe com diversas "opções de segmentação".
4
Step 4
Exporte e Otimize para Conversões
Exporte seu vídeo polido, incorporando "Controles de branding (logotipo, cores)" para consistência, depois lance e acompanhe o desempenho para impulsionar "conversões" eficazes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso em Seus Anúncios

.

Transforme depoimentos e conteúdo gerado por usuários em anúncios em vídeo impactantes, construindo confiança e aumentando as taxas de conversão com histórias autênticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen garante que meus vídeos de anúncios no feed atendam às especificações técnicas de anúncios?

A HeyGen simplifica o atendimento a diversas especificações de anúncios oferecendo redimensionamento flexível de proporção de aspecto e exportações em alta resolução. Você pode otimizar facilmente o conteúdo do seu anúncio em vídeo para várias plataformas, garantindo exibição adequada e conformidade com o tamanho do arquivo para uma entrega ideal.

Quais recursos a HeyGen oferece para otimizar anúncios em vídeo para melhores conversões?

A HeyGen capacita os usuários a aumentar as taxas de conversão integrando perfeitamente manchetes atraentes e fortes chamadas para ação diretamente em seus anúncios em vídeo. Além disso, a plataforma oferece suporte a legendas precisas, essenciais para maximizar o engajamento e a clareza, mesmo sem som.

A HeyGen pode facilitar o teste A/B de diferentes elementos criativos de anúncios em vídeo?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para acelerar o teste A/B, permitindo a criação rápida de diversas variações de anúncios em vídeo. Você pode gerar rapidamente múltiplos roteiros, avatares de IA ou cenas para testar diferentes manchetes e chamadas para ação, permitindo uma otimização orientada por dados.

Como a HeyGen garante a consistência da marca em várias campanhas de anúncios em vídeo?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seus logotipos e cores de marca específicos de forma consistente em todo o seu conteúdo de anúncios em vídeo. Isso garante um forte reconhecimento da marca e uma identidade visual coesa para cada vídeo de anúncio no feed que você cria.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo