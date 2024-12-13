Crie Vídeos Tutoriais Envolventes no Aplicativo para Melhorar a Integração

Acelere a integração de usuários e aumente a adoção do produto criando demonstrações dinâmicas de aplicativos com os avatares de IA da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos voltado para usuários existentes, para facilitar a descoberta de recursos e oferecer orientação proativa no aplicativo sobre novos recursos avançados lançados em uma plataforma de design. Empregue um estilo visual vibrante com gráficos em movimento envolventes e música de fundo animada, garantindo que conceitos complexos sejam facilmente digeríveis. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para produzir de forma eficiente uma narração clara e articulada que guie os usuários pelas novas capacidades.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo direto de 30 segundos de demonstração do aplicativo para usuários que buscam aprendizado rápido e autônomo sobre como completar uma tarefa específica e comum, como redefinir sua senha, em um aplicativo bancário. A abordagem visual deve ser de gravação de tela com anotações precisas e zooms, mantendo um tom claro e conciso. Implemente as Legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão, permitindo que os usuários acompanhem sem áudio, se preferirem.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo tutorial profissional de 1 minuto no aplicativo, destinado a usuários avançados ou administradores responsáveis por configurar configurações complexas em um software empresarial, focando em melhorar sua experiência geral de usuário. O vídeo deve apresentar uma demonstração de UI polida, empregando dicas visuais sutis para enfatizar etapas críticas de configuração, acompanhadas por uma narração calma e autoritária. Utilize a geração de Narração da HeyGen para fornecer áudio instrucional consistente e de alta qualidade em todos os guias complexos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo Tutorial no Aplicativo

Simplifique a integração de usuários, melhore a descoberta de recursos e capacite o aprendizado autônomo com vídeos tutoriais envolventes no aplicativo que aumentam a adoção do produto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial
Desenvolva um roteiro claro e conciso para seu tutorial no aplicativo. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo para transformar eficientemente seu texto em um guia visual dinâmico, estabelecendo a base para uma orientação eficaz no aplicativo.
2
Step 2
Selecione Visuais Envolventes
Selecione um avatar de IA envolvente para apresentar seu conteúdo de tutorial. Personalize seu apresentador virtual para alinhar com sua marca, tornando seu vídeo de demonstração do aplicativo visualmente atraente e envolvente para novos usuários.
3
Step 3
Adicione Recursos de Acessibilidade
Melhore seu tutorial adicionando Legendas para melhorar a acessibilidade e compreensão. Isso garante que todos os usuários possam seguir facilmente a orientação no aplicativo, promovendo uma experiência de aprendizado mais inclusiva.
4
Step 4
Exporte para Integração Sem Costura
Otimize e exporte seu vídeo tutorial no aplicativo concluído. Use redimensionamento de proporção e exportações para garantir que seu vídeo se integre perfeitamente ao seu aplicativo, apoiando efetivamente a adoção do produto.

Casos de Uso

Clipes Rápidos de Demonstração de Recursos

Produza rapidamente clipes de vídeo envolventes para anúncios de recursos no aplicativo ou guias instrucionais curtos, facilitando a descoberta rápida pelo usuário.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meu processo de integração de usuários com vídeos tutoriais no aplicativo?

A HeyGen permite que você crie vídeos tutoriais envolventes no aplicativo sem esforço. Utilize avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo para produzir vídeos de demonstração de aplicativos de alta qualidade que guiam efetivamente os usuários pelo seu produto, melhorando significativamente seu processo de integração de usuários e a experiência geral do usuário.

Posso personalizar a aparência dos vídeos de orientação no aplicativo gerados pela HeyGen para corresponder à minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e ativos personalizados diretamente nos vídeos de orientação no aplicativo. Isso garante um tour de produto consistente e profissional que se alinha perfeitamente com a identidade da sua marca e melhora a experiência do usuário.

Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar o engajamento do usuário e a adoção do produto por meio de tutoriais?

A HeyGen oferece recursos como narrações com tecnologia de IA, modelos personalizáveis e legendas automáticas para criar tutoriais dinâmicos no aplicativo. Essas ferramentas facilitam o aprendizado autônomo e a descoberta de recursos, reduzindo significativamente a curva de aprendizado e aumentando a adoção do produto e o engajamento do usuário.

Com que rapidez posso gerar um vídeo de demonstração de aplicativo para novos recursos usando a HeyGen?

Com as capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen e modelos pré-desenhados, você pode criar rapidamente vídeos profissionais de demonstração de aplicativos. Este processo simplificado permite uma rápida iteração e implantação de novos vídeos tutoriais no aplicativo para destacar a descoberta de recursos e manter os usuários informados.

