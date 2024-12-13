HeyGen otimiza todo o fluxo de trabalho de criação de vídeo, do roteiro ao vídeo final, tornando-o um criador de vídeos online extremamente eficiente. Com recursos como avatares de IA, geração de voz e modelos prontos para uso, reduz significativamente o tempo e o esforço de produção, ao mesmo tempo em que aumenta a qualidade geral do produto final.