Gerador de Vídeo de Importação e Exportação para Criar Vídeos Impressionantes Rápido

Transforme texto em vídeos de marketing envolventes sem esforço com nosso poderoso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro, sem necessidade de habilidades de edição.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e influenciadores de mídia social, projetado para inspirar narrativas criativas. Visualmente, deve ser acelerado com transições de cena vibrantes e modelos diversos, acompanhado por uma trilha sonora moderna e energética e uma narração expressiva. Destaque como o amplo suporte à biblioteca de mídia da HeyGen permite a transformação de imagens diversas em vídeo, perfeito para cativar o público nas plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 60 segundos para entusiastas de tecnologia aprendendo a usar um novo recurso de gerador de vídeo de importação e exportação. O vídeo precisa de um estilo visual limpo e informativo, apresentando texto claro na tela e uma narração precisa e calma, apoiada por música de fundo sutil. Enfatize como a HeyGen facilita a geração de conteúdo de texto para vídeo e adiciona automaticamente legendas, garantindo que cada etapa seja claramente compreendida, independentemente do redimensionamento de proporção para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de comunicação interna amigável de 30 segundos, voltado para profissionais de RH e líderes de equipe, anunciando uma nova política da empresa. A estética visual deve ser corporativa-casual e acolhedora, com música de fundo suave e ambiente acompanhando uma narração de som natural. Mostre como usar um gerador de vídeo de IA como o HeyGen permite a criação rápida de mensagens personalizadas com avatares de IA, que podem ser exportadas em várias proporções para diferentes canais internos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Usar Nosso Gerador de Vídeo de Importação/Exportação

Transforme suas ideias em vídeos profissionais sem esforço, importando vários tipos de conteúdo e exportando em formatos de alta qualidade, prontos para qualquer plataforma.

1
Step 1
Carregue Seu Conteúdo
Comece carregando facilmente suas imagens, clipes de vídeo e outros ativos de mídia do seu dispositivo diretamente no editor.
2
Step 2
Gere a Partir de Texto
Transforme seu conteúdo escrito em cenas dinâmicas colando seu roteiro, permitindo que nossa IA crie automaticamente elementos de vídeo envolventes usando nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
3
Step 3
Personalize com Avatares de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar sua mensagem e personalize sua aparência para combinar com sua marca ou estilo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu projeto selecionando a proporção desejada e exportando instantaneamente seu vídeo de alta qualidade, sem marcas d'água, no formato MP4.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Marketing e Anúncios de Alto Impacto

Desenvolva rapidamente vídeos de marketing e anúncios atraentes e de alta conversão, otimizando o desempenho de sua campanha com conteúdo impulsionado por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração criativa de vídeos para marketing e tutoriais?

A HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos de IA, capacitando os usuários a transformar facilmente texto em vídeo e até mesmo imagem em vídeo. Sua plataforma intuitiva é ideal para criar vídeos de marketing envolventes e tutoriais abrangentes com mínimo esforço, mostrando as capacidades da HeyGen para diversos projetos criativos.

Posso personalizar avatares de IA e elementos de marca dentro da HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para avatares de IA, permitindo que você crie talentos únicos e consistentes na tela para seu conteúdo. Você também pode personalizar layouts e aplicar os controles de marca específicos da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que todos os vídeos estejam perfeitamente alinhados com sua identidade visual.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para roteiros e narrações?

A HeyGen inclui um poderoso gerador de roteiros que converte inteligentemente seus roteiros de vídeo em conteúdo de vídeo dinâmico, completo com narrações de alta qualidade. Aproveitando a robusta tecnologia de conversão de texto em fala e suporte para múltiplos idiomas, a HeyGen garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e criativa a um público global.

Como a HeyGen garante que meus vídeos criados sejam profissionais e prontos para plataformas de mídia social?

A HeyGen garante a criação de vídeos profissionais, sem marcas d'água, com capacidades de exportação em MP4 sem interrupções. Isso assegura que seu conteúdo de vídeo de alta qualidade, aprimorado com opções de música de fundo, esteja perfeitamente otimizado e pronto para compartilhamento imediato em várias plataformas de mídia social, ampliando sua presença digital.

