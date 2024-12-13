A API de edição de vídeo do HeyGen simplifica o desenvolvimento de implementação ao oferecer ferramentas poderosas para soluções de vídeo personalizadas, atuando como um criador de vídeos abrangente. Os desenvolvedores podem controlar programaticamente elementos como texto para vídeo a partir de script, avatares de IA e geração de narração, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento.