Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Implementação para Conteúdo Automatizado

Desbloqueie a criação de vídeos programáticos e escale seu conteúdo com facilidade de Texto para vídeo a partir de script.

456/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 45 segundos voltado para equipes de marketing e gerentes de produto que buscam criação de vídeos programáticos escaláveis. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e acelerado, com transições rápidas entre diferentes casos de uso e uma trilha sonora motivadora e animada. Utilize os extensos Modelos & cenas do HeyGen para ilustrar rapidamente como fluxos de trabalho automatizados podem acelerar a produção de conteúdo sem sacrificar a qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo técnico de integração de 2 minutos especificamente para novos contratados e departamentos de treinamento interno, explicando o básico de como usar um criador de vídeos de desenvolvimento de implementação. A apresentação visual deve ser clara e explicativa, empregando um avatar de IA amigável, mas autoritário, para guiar os espectadores através de processos complexos passo a passo. O estilo de áudio será nítido e informativo, garantindo que o conteúdo técnico seja facilmente digerível e envolvente para o público-alvo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de anúncio conciso de 30 segundos para equipes de desenvolvimento globais e parceiros externos, transmitindo atualizações cruciais sobre os recentes aprimoramentos da plataforma. O estilo visual deve ser moderno e direto, utilizando gráficos limpos e texto na tela para destacar pontos de dados chave, apoiado por uma trilha sonora de fundo opcional e sutil. Crucialmente, garanta que o vídeo utilize o recurso de Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e comunicação clara em diversos contextos linguísticos, enfatizando as capacidades escaláveis de renderização.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos para Desenvolvimento de Implementação

Construa conteúdo de vídeo personalizado e escalável para suas necessidades de desenvolvimento de implementação aproveitando recursos poderosos de IA e automação, otimizando seu fluxo de produção de vídeo.

1
Step 1
Defina a Estrutura do Seu Vídeo
Defina a base do seu projeto de vídeo usando "Modelos & cenas" personalizáveis, permitindo uma criação de vídeo programática estruturada e eficiente.
2
Step 2
Gere Conteúdo a partir de Script
Transforme seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando o recurso "Texto para vídeo a partir de script", criando instantaneamente visuais dinâmicos.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA para Apresentadores
Integre "avatares de IA" realistas para atuar como apresentadores, adicionando um toque humano profissional e envolvente aos seus vídeos de desenvolvimento de implementação.
4
Step 4
Automatize o Fluxo de Trabalho e Implemente
Automatize seu pipeline de produção de vídeo usando chamadas de API, garantindo processamento eficiente e "Redimensionamento de proporção & exportações" flexíveis para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolvimento Dinâmico de Vídeos de Treinamento

.

Desenvolva vídeos de treinamento envolventes com IA, melhorando a retenção dos alunos e tornando a criação programática de vídeos para conteúdo educacional eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como os desenvolvedores podem aproveitar o HeyGen para automação de vídeo integrada em suas aplicações?

O HeyGen oferece uma API robusta de edição de vídeo projetada para que os desenvolvedores integrem a criação de vídeos programáticos diretamente em suas plataformas. Isso permite uma automação de vídeo integrada, possibilitando a geração eficiente de conteúdo de vídeo personalizado em escala sem intervenção manual.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para criação de vídeos programáticos em escala?

O HeyGen se destaca na criação de vídeos programáticos, suportando a renderização escalável de vídeos de alta qualidade com base em modelos predefinidos e entradas de dados. Nossa plataforma é construída para lidar com grandes volumes, garantindo a geração eficiente de vídeos para diversas necessidades a partir de um único script.

O HeyGen suporta automação sem código para integrar a criação de vídeos em fluxos de trabalho existentes?

Sim, o HeyGen capacita os usuários com capacidades de automação sem código, permitindo a fácil integração da criação de vídeos em fluxos de trabalho automatizados. Isso permite que as empresas otimizem a produção de conteúdo e alcancem a automação de vídeos mesmo sem amplo conhecimento técnico de desenvolvimento.

Como a API de edição de vídeo do HeyGen simplifica o desenvolvimento de implementação para soluções de vídeo personalizadas?

A API de edição de vídeo do HeyGen simplifica o desenvolvimento de implementação ao oferecer ferramentas poderosas para soluções de vídeo personalizadas, atuando como um criador de vídeos abrangente. Os desenvolvedores podem controlar programaticamente elementos como texto para vídeo a partir de script, avatares de IA e geração de narração, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo