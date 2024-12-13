Imagine um vídeo promocional de 45 segundos criado para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, projetado para apresentar visualmente um novo produto revolucionário. O vídeo deve empregar um estilo visual brilhante e envolvente com gráficos animados modernos e uma trilha sonora animada, enquanto uma narração amigável e natural guia o espectador. Utilize os avatares de AI da HeyGen para trazer um rosto humano e relacionável à apresentação, tornando recursos complexos facilmente compreensíveis através de uma narrativa visual atraente.

Gerar Vídeo