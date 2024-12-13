Criador de Vídeos de Narrativa de Impacto para Conteúdo Envolvente

Aproveite poderosos avatares de AI para criar vídeos de narrativa visual atraentes de forma rápida e eficaz, fazendo seu conteúdo se destacar.

Imagine um vídeo promocional de 45 segundos criado para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, projetado para apresentar visualmente um novo produto revolucionário. O vídeo deve empregar um estilo visual brilhante e envolvente com gráficos animados modernos e uma trilha sonora animada, enquanto uma narração amigável e natural guia o espectador. Utilize os avatares de AI da HeyGen para trazer um rosto humano e relacionável à apresentação, tornando recursos complexos facilmente compreensíveis através de uma narrativa visual atraente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 60 segundos direcionado a trainees e comunicações internas para equipes de vendas, ilustrando os principais benefícios de uma nova estratégia de vendas. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando destaques de texto na tela que reforçam os pontos-chave, complementados por uma narração clara e música instrumental calma. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar eficientemente o conteúdo escrito em um vídeo de narrativa envolvente, garantindo consistência na mensagem e no tom.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 30 segundos de história de sucesso do cliente, voltado para clientes em potencial e criadores de conteúdo em busca de inspiração, mostrando o impacto tangível de um serviço. A estética visual deve parecer autêntica, apresentando tomadas no estilo de entrevista com iluminação quente, acompanhadas por depoimentos de áudio genuínos e música de fundo leve e inspiradora. Garanta máxima acessibilidade e engajamento utilizando o recurso de legendas/captions da HeyGen, enfatizando a eficácia do criador de vídeos de narrativa de impacto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um clipe promocional dinâmico de 20 segundos projetado para participantes de eventos e membros de comunidades online, anunciando um próximo webinar. O vídeo deve exibir um estilo visual energético com cortes rápidos e sobreposições de texto em negrito, acompanhados por música eletrônica moderna para criar empolgação. Acelere o processo de criação começando com os templates e cenas da HeyGen, permitindo a geração rápida de um vídeo de AI envolvente, perfeito para capturar a atenção rapidamente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Narrativa de Impacto

Crie narrativas atraentes sem esforço com AI. Transforme suas ideias em vídeos de narrativa de impacto que ressoam com seu público, sem necessidade de experiência em edição.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de história na HeyGen. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro analisa seu texto para construir inteligentemente a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Avatares de AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de AI para dar vida à sua narrativa. Selecione o apresentador digital perfeito para transmitir sua mensagem com emoção e clareza.
3
Step 3
Adicione Mídia Rica e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais de nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque. Incorpore elementos da sua marca, como logotipos e cores, para manter uma aparência e sensação consistentes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Finalize seus vídeos de narrativa atraentes e exporte-os nas opções de redimensionamento e exportação de proporção desejadas. Compartilhe sua mensagem impactante em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Animar Eventos Históricos

.

Use AI para criar vídeos vívidos e imersivos que educam e envolvem os espectadores com narrativas históricas cativantes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar meus esforços de narrativa visual?

A HeyGen transforma suas ideias em narrativas visuais atraentes, tornando-se um excelente criador de vídeos de narrativa de impacto. Utilize nossa vasta biblioteca de templates e cenas personalizáveis para criar vídeos de narrativa envolventes que ressoam com seu público.

Quais recursos tornam a HeyGen um gerador de vídeos de AI eficaz?

A HeyGen se destaca como um poderoso gerador de vídeos de AI com um editor intuitivo de arrastar e soltar. Permite que criadores de conteúdo produzam rapidamente vídeos de alta qualidade usando recursos como texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de narração profissional.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de narrativa dinâmica com avatares de AI?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de narrativa dinâmica aproveitando avatares de AI realistas que podem falar seu roteiro de forma natural. Essa abordagem inovadora permite uma narrativa visual personalizada e impactante sem a necessidade de filmagens tradicionais.

Além de texto, quais ativos criativos posso incorporar nos vídeos da HeyGen?

A HeyGen permite que você enriqueça seus vídeos com diversos ativos criativos para melhorar sua narrativa de impacto. Você pode facilmente integrar filmagens de estoque, mídia personalizada e utilizar ferramentas de edição abrangentes para dar vida à sua visão única.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo