Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo rápido de dica de 30 segundos para redes sociais, direcionado a indivíduos que precisam de conselhos simples e imediatos sobre questões comuns de imigração. O estilo visual deve ser dinâmico e conciso, usando animações de texto vibrantes e visuais claros, apoiados por uma trilha sonora amigável e animada. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar conteúdo atraente rapidamente e garantir acessibilidade com legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma peça promocional de 45 segundos para advogados de imigração, voltada para potenciais parceiros de negócios e clientes que buscam uma firma confiável e profissional. O estilo visual deve ser polido, exibindo elementos de marca consistentes ao longo do vídeo, com narração confiante e articulada. Este vídeo deve usar efetivamente os Modelos e cenas da HeyGen e os controles de Branding para manter uma identidade de marca coesa e agilizar a criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de história de sucesso de cliente de 1 minuto e 30 segundos, empregando narrativa dinâmica para inspirar indivíduos hesitantes sobre o processo de imigração. A apresentação visual deve ser empática e inspiradora, apresentando imagens de arquivo relevantes ou mídia fornecida pelo usuário que reforcem a mensagem, juntamente com uma narração genuína e comovente. Utilize a biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen para melhorar o apelo visual e use a geração de narração para uma narrativa impactante.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Serviços de Imigração

Crie facilmente vídeos profissionais e informativos para seus serviços de imigração com ferramentas impulsionadas por IA, envolvendo seu público e esclarecendo tópicos complexos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo na plataforma. Nossa poderosa tecnologia de texto para vídeo preparará instantaneamente seu conteúdo para animação, agilizando seu fluxo de trabalho.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar seus serviços de imigração. Escolha um avatar que melhor se adapte à sua mensagem e público-alvo para uma apresentação profissional.
3
Step 3
Adicione Marca e Visuais
Enriqueça seu vídeo com os controles de marca da sua firma, incluindo logotipos e cores da marca, para manter a consistência. Integre visuais relevantes ou mídia de estoque para tornar seu conteúdo atraente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Utilize a geração avançada de narração para dar ao seu vídeo um som natural e envolvente. Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo polido em várias proporções de aspecto para compartilhamento sem complicações em plataformas.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Construa confiança e credibilidade criando vídeos de IA envolventes que compartilham depoimentos convincentes e jornadas de sucesso de clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos informativos para serviços de imigração?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos educativos informativos para serviços de imigração, permitindo que você transforme texto em vídeo diretamente a partir de um roteiro. Utilize modelos de vídeo prontos e cenas projetadas para tornar tópicos complexos acessíveis e envolventes para seu público, posicionando a HeyGen como um poderoso criador de vídeos para serviços de imigração.

Posso personalizar a marca e o estilo visual dos vídeos da minha firma de advocacia de imigração usando a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que advogados de imigração mantenham um estilo visual consistente em todo o conteúdo de marketing em vídeo. Você pode facilmente integrar o logotipo e as cores da sua firma de advocacia para garantir que cada vídeo reforce sua identidade profissional e ajude a crescer sua firma.

Quais recursos técnicos avançados a HeyGen oferece para gerar conteúdo de vídeo envolvente, como avatares de IA ou texto para vídeo?

A HeyGen integra recursos técnicos de ponta para facilitar a geração de vídeos sem complicações, incluindo avatares de IA realistas que podem apresentar seu conteúdo. Nosso poderoso mecanismo de texto para vídeo converte seus roteiros em vídeos dinâmicos, complementados por geração automática de narração e legendas para melhorar a acessibilidade e a experiência do usuário em qualquer plataforma.

Como a HeyGen pode ajudar advogados de imigração a expandir seu alcance em plataformas como YouTube e Instagram?

A HeyGen capacita advogados de imigração a criar conteúdo envolvente para redes sociais otimizado para diversas plataformas, como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e LinkedIn. Com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e exportações rápidas, você pode produzir eficientemente tanto vídeos curtos para Reels e Stories quanto conteúdo de vídeo de formato mais longo para maximizar seu impacto de marketing em vídeo.

