A HeyGen capacita advogados de imigração a criar conteúdo envolvente para redes sociais otimizado para diversas plataformas, como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e LinkedIn. Com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e exportações rápidas, você pode produzir eficientemente tanto vídeos curtos para Reels e Stories quanto conteúdo de vídeo de formato mais longo para maximizar seu impacto de marketing em vídeo.