Absolutamente. A HeyGen é um poderoso Criador de Vídeos de Verificação de Identidade que possibilita a produção de vídeos claros e informativos essenciais para a conformidade com Know Your Customer (KYC) e estratégias robustas de prevenção de fraudes. Você pode facilmente criar vídeos explicando os requisitos de verificação de documentos ou demonstrando etapas de identificação segura, garantindo uma comunicação clara durante todo o processo.